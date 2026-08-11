РЕДИГЕР АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Русский военачальник, военный министр в 1905-1909 годах.

Родился в семье директора Новгородского графа Аракчеева Кадетского корпуса генерала Федора Редигера. Предки семьи перешли на русскую службу из Германии во времена Екатерины II, однако род Редигеров был записан в финляндское дворянство. С детства Александр Редигер говорил и писал по-шведски. В 1866 году он поступил в Финляндский кадетский корпус, затем с 1870 года продолжил образование в Пажеском корпусе. Последнее заведение Редигер закончил с занесением фамилии на мраморную доску.

В 1872 году Редигера произвели в прапорщики Лейб-гвардии Семеновского полка. Не чувствуя призвания к строевой службе, он в 1876 году поступил в Николаевскую Академию Генерального Штаба на геодезическое отделение. Академию Редигер окончил с малой серебряной медалью.

Редигеру довелось принять участи в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в составе Лейб-Гвардии Семеновского полка. В 1882-1883 году он был товарищем военного министра Болгарии барона А.В. Каульбарса, русского подданного. Вступив в конфликт с болгарским князем Александром Баттенбергом, вынужден был оставить службу в Болгарии.

Вернувшись в Петербург, полковник Редигер получил назначение делопроизводителем Канцелярии Военного министерства. На этом посту он сыграл большую роль в составлении «Положения о полевом управлении войск». Кроме того он преподавал военную администрацию в Николаевской Академии Генерального Штаба. Труд Редигера «Комплектование и устройство вооруженной силы» (1892-1894) получил очень высокие оценки как в России, так и за рубежом. В частности, он был удостоен Макариевской премии.

Вершиной карьеры Редигера было назначение летом 1905 года на пост военного министра. Ему пришлось принять министерство в чрезвычайно сложный период, когда армия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов, а страна погрузилась в революцию. Вдобавок к этому, бюджет был истощен, а структура военного управления была перестроена не в пользу военного министра. Из состава министерства были выделены Генеральный штаб и генерал-инспекции по родам войск, появился Совет государственной обороны, который был призван координировать деятельность различных ведомств в интересах обороноспособности России. По отзыву Редигера, великий князь Николай Николаевич Младший, возглавлявший Совет, не справился с этой ролью.

На посту военного министра Редигер постарался улучшить начальствующий состав армии, показавший себя неудовлетворительно в боях русско-японской войны. Были изменены правила аттестации офицеров, отправлены в отставку многие высшие чины, остававшиеся без дела. Кроме того, Редигер принял ряд мер для улучшения быта солдат, необходимых ввиду брожения в армии. Положение военного министра было тяжелым из-за того, что он принимал непопулярные меры и не пользовался особым расположением Николая II. Не сложились и отношения военного министра с председателем Совета министров П.А. Столыпиным. Редигер был уволен с должности военного министра 11 марта 1909 года из-за недовольства по поводу его выступления в Государственной думе. В ходе этого выступления Редигер признал неудовлетворительность состояния армии и неготовность ее к новой войне.

20 октября 1917 года Редигер покинул Петроград со своей женой Ольгой Ивановной Редигер и перебрался в имении ее родственников под Полтавой. Затем ему пришлось бежать в Крым, где он и умер в начале 1920 года. Редигер оставил весьма ценные мемуары, которые служат важным источником по истории армии и политической ситуации начала XX века.

Сочинения:

«Комплектование и устройство вооруженной силы». СПб., 1900.