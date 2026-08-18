РЭДЕСКУ, НИКОЛАЕ

Рэдéску ( рум. Rădescu) , Николае (30.03.1874, Кэлимэнэшть — 16.05.1953, Нью-Йрок) — румынский военный и государственный деятель. Придерживался крайне правых националистических взглядов, до 1939 возглавлял крайне правую партию «Крестовый поход Румынизма». В 1941–1942 находился в заключении в концлагере. 14 октября 1944 был назначен начальником Генерального штаба, 6 декабря 1944 премьер-министром. Под давлением советской военной администрации был вынужден 28 февраля 1945 уйти в отставку, в июне 1946 тайно покинул Румынию, уехал в США.

Лит .: Giurescu D. Guvernarea Nicolae Rădescu, București, 1996. Ар. А. Улунян.