ЛАЭ

ЛАЭ - город в Папуа - Новой Гвинее , столица провинции Моробе.

Население 96,2 тысяч человек (2010), вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле сто­ли­цы Порт-Морс­би.

Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье о. Но­вая Гви­нея, в заливе Хьюон Со­ло­мо­но­ва мо­ря. Транс­порт­ный узел. Круп­ней­ший морской порт стра­ны (гру­зо­обо­рот 2,4 миллиона тонн, 2005; име­ет­ся кон­тей­нер­ный тер­ми­нал).

Лаэ - на­чаль­ный пункт ав­то­ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щей при­бреж­ные и внутренние рай­оны о. Но­вая Гви­нея. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1920-х годах как по­се­ле­ние ста­ра­те­лей. С 1930-х годов главный порт и промышленный центр северо-восточной час­ти о. Но­вая Гви­нея. В мар­те 1942 года - сентябре 1943 года ок­ку­пи­ро­ван и раз­ру­шен японскими вой­ска­ми.

Сре­ди до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей - бо­та­нический сад. Тех­но­ло­гический университет Па­пуа - Но­вой Гви­неи (1965, современный ста­тус с 1973 года). Важ­ный промышленный и ор­га­ни­заци­он­ный центр снаб­же­ния (обо­ру­до­ва­ни­ем, про­до­воль­ст­ви­ем) пред­при­ятий по до­бы­че мед­ных, се­реб­ря­ных руд во внутренних рай­онах стра­ны. Круп­ный це­мент­ный за­вод (мощ­ность 200 тысяч тонн в год), пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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