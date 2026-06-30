РЕЧКАЛОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.

Образование. Юность

Григорий Речкалов родился в семье крестьян. Вскоре его семья переселилась в окрестности Свердловска в село Бобровку, где Григорий окончил 6 классов школы. С 14 лет работал электромонтером на мельничном заводе, потом поступил в школу фабрично-заводского ученичества в Свердловске. Тогда же начал заниматься в кружке планеристов.

В 1937 году по комсомольской путевке его направили в Пермь в военную школу летчиков, окончив которую два года спустя, Григорий получил звание сержанта. В составе своего полка он принимал участие в походе на Бессарабию.

Великая Отечественная война

Григорий Речкалов сражался на фронтах Великой Отечественной войны буквально с первого дня. Свое первое задание (срочная доставка документов) он получил как раз 22 июня. За первый месяц боевых действий Речкалов сбил три самолета противника. В одном из боев был ранен, но сумел вернуть самолет на аэродром. Летчика отправили в госпиталь, а потом в запасной полк. Там он должен был осваивать самолеты Як-1. Уже в апреле 1942 года Речкалов сбежал обратно в свой полк, который к тому времени носил название 16-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В декабре 1942 года Григорий Речкалов был награжден орденом Красного Знамени. К этому моменту он совершил 197 боевых вылетов и сбил лично 4 вражеских самолета и еще 2 в группе.

С 1943 года начались бои на Кубани. За две недели Речкалов сбил 19 самолетов противника. Тогда в мае он был награжден еще одним орденом Красного Знамени и орденом Александра Невского. 24 мая 1943 года Григорию Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». С октября этого года Речкалов служил командиром эскадрильи и штурманом полка.

Вторая «Золотая Звезда» была вручена летчику Речкалову летом 1944 года. За 415 боевых вылетов он сбил лично 48 вражеских самолетов. Еще 6 были сбиты им в группе. К концу войны Речкаловым было сбито более 50 самолетов противника.

После победы

После войны Григорий Речкалов продолжил службу. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. Затем занимал различные командные должности. В 1959 году Григорий Андреевич был уволен в запас в звании генерал-майора, а уже в 1961 году поступил на факультет журналистики МГУ . Жил он тогда в Москве, а с 1980 года - в городе Жуковском.

Григорий Андреевич скончался в 1990 году. Похоронен в Свердловской области на кладбище поселка Бобровский, рядом с матерью.

В поселке Зайково, на родине летчика Речкалова, создан его музей. Там же установлен бронзовый бюст. Школа, в которой учился Речкалов, также носит его имя.