РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

В официальных документах XVII – XVIII вв. также Rzeczpospolita Obojga Narodów (Республика двух народов) государство, возникшее в результате объединения Польского королевства (Короны Польской) и Великого княжества Литовского. Согласно соответствующему сегменту историографии, условия объединения можно считать федеративными. Хронологические рамки – Люблинская уния 1569 г. – третий раздел 1795 г.

Речь Посполитая возникла в результате заключения Люблинской унии, основным внешним фактором которой стала война между Великим княжеством Литовским и Русским государством, длившаяся с 1558 г. В результате поражений в войне угроза военной катастрофы для ВКЛ стала очевидной. Не смотря на личную унию объединявшую Польшу и Литву, и усилия короля Сигизмунда II Августа, польский сейм не торопился оказывать военную и финансовую помощь Великому княжеству Литовскому без более детального компромиссного соглашения, предусматривавшую взаимную ответственность польской и литовской шляхты и магнатерии. На переговорах польская сторона выставила жесткие условия, что вызвало негодование литовских магнатов, покинувших заседание. В результате этого польские представители, опираясь на часть литовской и русинской шляхты выдвинули предложение о присоединении к Короне Польской брацлавщины, киевщины и Левобережной Украины, на что литовские и русинские шляхтичи, настроенные против литовских крупных феодалов ответили согласием. 1 июля 1569 г. Люблинская уния была подписана вернувшимися литовскими представителями и затем, 4 июля ратифицирована Сигизмундом II. Условия унии предусматривали объединение двух стран, совместные выборы короля, введение единой монеты, проведение общей внутренней и внешней политики. Отдельно оговаривалась военная помощь Литве со стороны Короны Польской. Также была предпринята попытка ограничения влияния католической церкви: отменена церковная десятина, шляхта была освобождена от юрисдикции церковных судов, а также церковные владения были обложены налогами в пользу армии.

Социальный строй. Уникальность социальной стратификации Речи Посполитой заключалась в особом, несколько гиппертрофированном положении привилегированного сословия – шляхты, численность которой достигала 10%. Формально шляхтичи были равны (что, разумеется, не соответствовало практике), однако внутри этого сословия шло сильное социальное расслоение на магнатов – наиболее богатых и влиятельных, среди которых выделялись «кролевята» - крупнейшие феодалы, обладавшие сотнями деревень и десятками городов. Среди них можно назвать Вишневецких, Потоцких, Конецпольских, Острожских и проч. Большую часть шляхетского сословия представляли средние слои, представители которых владели 1-5 деревнями и наконец мелкая, «дробная шляхта», среди которых были шляхтичи владевшие частью деревни, одной крестьянской семьей или вовсе безземельные. В XVII в. начинается процесс слияния малоземельной шляхты и крестьянства. Бедные шляхтичи часто входили в состав клиентелы магнатов, чем укрепляли их позиции в Речи Посполитой. Магнаты могли содержать до двух-трех сотен клиентов, превращая их, таким образом, в собственных телохранителей.

Шляхта обладала всей полнотой гражданских прав. Ей принадлежала исключительная возможность занимать государственные должности («уряды»), шляхта практически полностью составляла сейм. Только шляхта имела право владеть землей и крестьянами. Только шляхтичи могли занимать вакантные высшие церковные должности и только шляхтичи могли быть судимы королевским судом. Из ограничений, свойственных шляхте можно подчеркнуть только запрет на проживание в городах и занятие ремеслами. В то же время обязанности шляхты были крайне ограниченными – самой главной из них стало участие в посполитом рушении, то есть в вооруженном ополчении.

Важной особенностью польского привилегированного сословия было то, что внутри него не сложилось вассальной лестницы такой же, как и в Западной Европе. Это во много отражалось в т.н. идеологии шляхетского сарматизма. Центральным местом этой идеологии был этногенетический миф о происхождении польской шляхты от сармат, завоевавших местное славянское население. Идея равенства во многом подчеркивалась через представление о некоторой избранности Речи Посполитой в целом и шляхетского сословия в частности в борьбе католической Европы против Османской империи и православного Русского государства. Важное значение играл спрос на польский хлеб, что так же подтверждало в глазах польской шляхты их исключительную роль среди европейских народов.

Положение крестьян, как следовало ожидать, ухудшалось, что связанно с процессом т.н. «второго издания крепостничества». К концу XVI в. крестьяне в основном стали крепостными, количество крестьян, распоряжавшихся своим наделом и платившим чинш резко сокращалось. Постепенно изменялся и юридический статус крестьян (хлопов). Они были полностью подчинены панскому суду, в прерогативы которых входила в т.ч. и смертная казнь. Безправность польских крестьян приводила к росту социальной напряженности и участию их в многочисленных социальных взрывах.

В Речи Посполитой, несмотря на Магдебургское право так же не сложилось привилегированного городского сословия. Мещане Речи Почполитой не имели представительства в сейме, были ограничены в торговле. В малых городах и местечках мещане были зачастую подчинены шляхтичам и магнатам.

Политическое развитие. Первый крупный политический кризис Речи Посполитой произошел в 1572 г., после кончины Сигизмунда Августа, на котором пресеклась династия Ягеллонов. Новым польским королем был избран Генрих Валуа, впоследствии уехавший во Францию и коронованный как Генрих III. С его коротким правлением связано принятие т.н. «Генриховых артикулов», суть которых сводилась к укреплению положения шляхты и следующим условиям: 1) регулярный созыв шестинедельного сейма (раз в два года); 2) отказ короля от права вводить новые налоги без разрешения сейма; 3) внешняя политика ставилась под контроль совета резидентов, назначенных из сената; 4) шляхта не обязана была участвовать в заграничных походах, не получая вознаграждения; 5) регулярная армия содержалась только за счет кварты – четвертой части доходов королевских имений (отсюда название – кварцяное войско). Генриховы артикулы во многом ослабили королевскую власть, что сыграло важную роль в дальнейшем политическом развитии страны, оказавшейся ослабленной перед лицом абсолютистских режимов Восточной Европы.

В 1574 г. Генрих Валуа оставил Польшу и занял вакантный французский престол, оставаясь формально королем до 1576 г., когда на сейме был избран Стефан Баторий . Несмотря на волю ограничить всевластие шляхты, особого влияния на внутренние дела Баторий не оказал, однако именно с ним связана победа Речи Посполитой в войне с Русским государством и заключение Ям-Запольского перемирия. Следующий король Сигизмунд III Ваза также старался укрепить позиции королевской власти: ввести принцип голосования большинством, взамен права liberum veto, увеличить приток налогов и укрепить армию. Это вызвало противодействие со стороны шляхты и привело к восстанию части дворянского сословия (т.н. рокош Зебжидовского) в 1606 – 1609 гг. несмотря на победу сторонников королевской власти, проведение реформ было сорвано. Дальнейшее правление Сигизмунда III было относительно стабильным, чему способствовала успешная внешняя политика. Интервенция польско-литовских войск в Россию в годы Смуты привело к присоединению к Речи Посполитой Смоленского и Черниговского воеводств. Несмотря на поражение от турецких войск в Цецорской битве 1620 г., через год Речи Посполитой во многом благодаря участию запорожских казаков во главе с гетманом Сагайдачным удалось остановить турецкую экспансию. Успешная политика на востоке, однако, была сопряжена с неудачами на западе. Так в 1611 г. польский сейм передал Бранденбургу наследственные права на Восточную Пруссию, что впоследствии привело к формированию сильного абсолютистского государства под властью Гогенцоллернов. Отказ от участия в отвоевании Силезии привел к процессу, получившему в части историографии определение как «дрейф» Речи Посполитой на восток.

На политическую ситуацию внутри польско-литовского государства сильно повлияла противоречивая религиозная и социальная политика. Заключение Брестской церковной унии 1596 г. и отказ от наделения сословными правами казаков привел к росту социальной напряженности, вылившейся в ряд казацких восстаний в 1620-е – 30-е гг. Несмотря на некоторые уступки, сделанные королем Владиславом IV, к принципиальному решению проблемы это так и не привело. В 1648 г. вспыхнуло масштабное крестьянско-казацкое восстание под руководством православного шляхтича Богдана Хмельницкого . Восстание вышло за рамки внутреннего дела Речи Посполитой и привела к вмешательству Русского государства, которое Богдан Хмельницкий вовлекал в конфликт с самого нала восстания. Выступление Москвы на стороне восставших было поддержано широкими слоями населения украинских и белорусских земель. К 1655 г. московские войска заняли всю территорию Великого княжества Литовского, а казаки при содействии московских войск – большую часть украинских земель. В 1655 г. в войну вступила Швеция, войска которой заняли Варшаву и Краков. Это время получило в польской историографии названия «потопа». Только благодаря общенациональному движении, направленному против захватчиков Речи Посполитой удалось восстановить независимость. По условия Оливского мира со Швецией 1660 г. польский король Ян Казимир отказался от претензий на шведский престол. Согласно Андрусовскому договору 1667 г. Речь посполитая утратила Смоленск, Чернигов, а также Левобережную Украину (по условиям Московского договора 1686 г. – также Киев и Запорожье).

Правление Михаила Вмшневецкого (1669-1673 гг.) и Яна Собесского (1674 – 1696 гг.) не пресекли нарастающего ослабления власти: срывы сеймов превратились в обычное дело, королевские универсалы зачастую просто игнорировались. Избрание на королевский престол короля Августа Сильного из саксонской династии, в чем особую роль сыграла политическая воля Петра I положила начало трансформации Речи Посполитой из субъекта международного права, в объект. В годы Северной войны Речь Посполитую сокрушил еще один крупный внутренний конфликт между сторонниками Августа II, поддержанного российской армией и сторонниками Станислава Лещинского, креатуры Карла XII. Победа России в Северной войне предопределила укреплению у власти представителей саксонской династии.

Внутриполитическое развитие Речи посполитой в 1730-е – 1760 гг. характеризовалось попытками части правящей элиты реформировать политический строй. Во главе этого процесса стояла т.н. «Фамилия», включавшая в себя представителей клана Чарторыйских. Опираясь на т.н. диссидентский вопрос (проблема соблюдения прав не-католиков) Россия и Пруссия настояли на сохранении статус-кво и запрещения реформ, что стало причиной начала т.н. Барской конфедерации, с которой Россия вела долгую и напряженную борьбу, продемонстрировав, что в условиях русско-турецкой войны была не в состоянии единолично держать Речь Посполитую в подчинении. В результате это привело к первому разделу 1773 г., по которому Россия получила Восточную Белоруссию, Пруссия – Поморье, Австрия – Галицию и Малую Польшу. Первый раздел оказал благотворное влияние на внутриполитическую обстановку в стране. Общество сумело консолидироваться, что привело к работе т.н. Великого сейма 1773 – 1791 гг. Горожанам было предоставлено право участвовать в сейме, прерогативы шляхты несколько сократились. Вершиной преобразований стало издание Конституции 3 мая 1791 г., которая вводила принцип разделения властей, превращала королевскую власть в наследственную и предоставляла права более широким слоям населения. Напуганная конституционным движением в Польше и тем фактом, что оно явилось одним из следствий Великой французской революции, Екатерина II пошла на второй раздел Речи Посполитой, по которому Россиия получил Белоруссию и правобережную Украину, Пруссия – Великую Польшу.

Второй раздел стал причиной мощного освободительного движения под руководством Тадеуша Костюшко. Фактически, ему удалось держать под контролем всю неразделенную территорию Речи Посполитой в качестве диктатора. Однако энергичные действия российской армии под руководством А.В. Суворова подавили вооруженное сопротивление. В 1795 г. Речь Посполитая была разделена в третий раз, а король Станислав Понятовский перевезен в Санкт-Петербург. Таким образом, польское государство прекратило свое существование до 1918 г.