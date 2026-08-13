Реце́пция ри́мского пра́ва

Реце́пция ри́мского пра́ва — восприятие институтов, идей, концепций, терминологии римского права в иных правовых системах. В узком понимании Р. р. п. — восприятие римского права в Зап. Европе начиная с XI в. представителями формировавшейся европейской юридической науки — учеными юристами (глоссаторами и комментаторами). В широком понимании Р. р. п. — распространение влияния римского права по всему миру. В последнем случае Р. р. п. может быть первичной (на основе заимствования непосредственно из источников римского права, примером может служить Италия) и вторичной (заимствование совершается через правовую систему-­посредника, как в Российской Федерации).

Основой Р. р. п. стало изучение преж­де всего текстов «Свода гражданского права» ( лат. Corpus iuris civilis) Юстиниана I , в особенности Дигест. При заимствовании конструкций римского права толкователи (интерпретаторы) демонстрировали крайне бережное, почтительное отношение к изучаемым текстам. Тексты свода Юстиниана обладали для толкователей несомненным авторитетом.

Особое явление в Р. р. п. — его восприятие в восточной (византийской) традиции. Развитие римского права в грекоязычной среде привело к появлению самостоятельной правовой системы — греко-­римского (византийского) права. В восточной традиции есть несомненное сходство с традицией западной: основой для развития становятся тексты свода Юстиниана. Греко-римские законодательные и частноправовые памятники представляют собой компиляцию переведенных, переработанных текстов Институций, Кодекса, Дигест и Новелл Юстиниана: эти тексты и комментировали представители греко-­римской юридической науки. Так, законодательный свод IX в. Василики ( греч. τὰ Βασιλικά — «царские законы» в 60 книгах) составлен из фрагментов греческих переводов «Свода гражданского права» Юстиниана, сделанных еще в VI в. и дополненных новыми законодательными актами. Первоначально комментарии (схолии) к Василикам также состояли из фрагментов сочинений древних авторов, а затем появились и новые толкования. Толкования фрагментов римских юридических текстов были представлены и в канонических сборниках. В частности, в XII в. канонист Феодор Вальсамон написал комментарий к законодательной части Номоканона XIV титулов (так называемого Номоканона патриарха Фотия), в котором толковал положения Новелл, Дигест и других законов Юстиниана. Благодаря византийским каноническим сборникам носители славянской традиции познакомились с текстами римского права, которое таким образом впервые проникло и на Русь (отдельные элементы, понятия, определения римского права существуют и поныне в праве Русской Православной церкви).

Лит.: Муромцев С. А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886; Schulz F. History of Roman Legal Science. Oxford, 1946; Koschaker P. Europa und das römische Recht. München, 1966; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1990; Stein P. Römisches Recht und Europa: Die Geschichte einer Rechtskultur. Frankfurt am Main, 1996; Lange H. Römisches Recht im Mittelalter. Bd. 1: Die Glossatoren. München, 1997; Белякова Е. В., Щапов Я. Н. Новеллы императора Юстиниана в русской письменной традиции: К истории рецепции римского права в России. М., 2005; Wieacker F. Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur. München, 2006; Lange H., Kriechbaum M. Römisches Recht im Mittelalter. Bd. 2: Die Kommentatoren. München, 2007; Виноградов П. Г. Римское право в средневековой Европе / Ред. У. Э. Батлер, В. А. Томсинов. М., 2009 [1-е изд. — 1910]. Е. В. Сильвестрова .