РАЗВОЗОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Сын контр-адмирала, из потомственных дворян Тверской губернии, православный. На действительной службе с 1895 г. Окончил Морской кадетский корпус. 15.9.1898 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 10 флотский экипаж. 3.12.1898 назначен адъютантом экипажа. 12.4.1899 назначен вахтенным начальником парохода «Днепр». 16.8.1899 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский». 1.8.1900 назначен вахтенным начальником миноносца № 115. 15.9.1900 списан в наличие экипажа. 2.10.1900 поступил в минный офицерский класс. 3.9.1901 назначен младшим минным офицером эскадренного броненосца «Ретвизан». 7.9.1901 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 6.12.1902 произведен в лейтенанты. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 5.2.1904 назначен старшим минным офицером эскадренного броненосца «Ретвизан». 5.4.1904 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 2.11.1904 назначен в распоряжение начальника сухопутной обороны крепости Порт-Артур для производства ручных «бомбочек», минных мортир и организации стрельбы из них на передовых позициях. 3.12.1904 назначен в распоряжение начальника артиллерии крепости Порт-Артур для тех же целей. После капитуляции крепости в плену в Японии. Находился в лагере в г. Мацуяма. 11.2.1906 прибыл из плена во Владивосток. 2.10.1906 назначен учителем 4-й смены минных машинистов минной школы учебно-минного отряда Балтийского флота. 15.11.1906 назначен минным офицером учебного судна «Николаев». 22.12.1906 зачислен во 2-й флотский экипаж. 17.2.1907 назначен старшим минным офицером броненосного крейсера «Рюрик». 6.12.1907 произведен в старшие лейтенанты. 21.10.1909 назначен и. д. старшего офицера крейсера «Рюрик». 8.11.1911 назначен командующим эскадренным миноносцем «Бурный». 6.12.1912 произведен в капитаны 2-го ранга. 17.12.1912 утвержден командиром миноносца. 7.5.1913 назначен командиром эскадренного миноносца «Уссуриец». Участник Первый мировой войны. 19.10.1914 назначен и. д. начальника 5-го (с 26.4.1915 – 9-й) дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 6.12.1915 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 29.2.1916 назначен начальником 2-го (с 10.1.1917 – 12-й) дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 22.3.1917 назначен командующим, под брейд-вымпелом, минной дивизией Балтийского моря. 7.7.1917 произведен в контр-адмиралы (со старшинством с 18.7.1917) и назначен командующим флотом Балтийского моря. 5.12.1917 должность командующего флотом и его штаб были упразднены. 7.12.1917 уволен со службы. 12.3.1918 принят на службу и назначен начальником Военного отдела с полномочиями командующего флотом. 20.3.1918 отстранен от должности, уволен со службы «за нежелание считать для себя обязательными декреты Совета Народных Комиссаров и за отказ подчиниться Коллегии Народного Комиссариата по морским делам», арестован и доставлен из Гельсингфорса в Петроград. 23.3.1918 освобожден. В 1918 г. председатель трудовой артели в Петрограде, затем сотрудник Морской исторической комиссии при историческом отделе оперативного управления штаба РККФ. В 1919 г. член подпольных антибольшевистских организаций в Петрограде. 25.11.1919 арестован органами ВЧК. Скончался в тюрьме Кресты после операции аппендицита. Погребен на Смоленском православном кладбище в Петрограде.

Жена (с 20.10.1907): Мария Александровна (урожденная баронесса фон дер Остен-Дризен) (20.6.1887–24.8.1968, Париж). Дети: Александр (4.10.1908–17.5.1995, Франция), Екатерина (в замужестве Колчак) (8.3.1910–28.6.1975, Франция), Мария (3.7.1912–не ранее 1974), Георгий (20.1.1914–16.10.1920, Петроград), Елена (1.11.1915–не ранее 1974).