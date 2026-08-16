РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Развлечение есть «занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, развлекающее» (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Априорно принятым условием, аксиомой, не требующей доказательств, является при этом свобода выбора, поскольку удовольствие, полученное таким образом, не может совмещаться с принуждением, обязанностью или обязательством, то есть тем или иным типом долженствования.

Развлечения призваны доставлять удовольствие, они по своей сущности гедонистичны: из современных авторов эту точку зрения высказывает, например, Р.Дж. Коллингвуд (в работе «Принципы искусства»). Вопросом является утилитарность этих явлений: гедонизм утилитарен, например, в трактовке Лоренцо Валлы. В известной степени утилитарным характером должны обладать и развлечения, поскольку они имеют своим результатом релакс, отдых, наслаждение, особого рода эмоциональную разрядку. Эффект сходства и тесного взаимодействия двух понятий – гедонизма и утилитаризма отмечает также И. Бентам. Определение добра и зла дается им с точки зрения гедонизма: удовольствие само по себе добро, страдание – зло.

Сфера развлечений включена в культурный контекст, она при этом обусловлена социально, темпорально, национально, религиозно и экономически. Спектр развлечений в исторической ретроспективе чрезвычайно разнообразен. Типологизация данных практик возможна по их видам: доставляющие удовольствие, развлекающие занятия могут быть сгруппированы в такие блоки, как туризм, занятия спортом, общение, самодеятельное творчество (хобби, современное DIY), игры, в том числе азартные, занятия, связанные с искусством, и др. Типологизация развлечений может быть построена на степени личной вовлеченности актора, его индивидуальной активности, степени включенности в культурно-творческие процессы. Также подобные мероприятия могут классифицироваться по контингенту, количеству участников (массовые, групповые, индивидуальные).

Большое значение для развлечений приобретает досуг как необходимое условие, как временной фактор, маркирующий особо выделенную, самоценную сферу жизни. Здесь само по себе развлечение, удовольствие, отдых неизменно имеют приоритет. Таким являлся высокий Досуг в Античной Греции – времяпрепровождение, к которому относились с пиететом, что запечатлено в философской рефлексии Аристотеля: досуг как конечная цель существования «свободнорожденных и культурных» греков.

В различные эпохи развлечение и досуг будут в большей степени ассоциироваться с образом жизни господствующего, в известной степени «праздного» класса. Для низов развлечения связаны главным образом с праздниками, со временем праздничной вседозволенности, когда народ, свободный от тяжелого труда, вступал «в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия» (М. Бахтин). Праздники традиционно включают значительную долю развлекательного компонента, который возрастает по мере уменьшения сакральности содержания и их официозной регламентации.

К особой разновидности развлекательной культуры относятся зрелища, представляющие пассивный тип развлечений. В Риме впервые в европейской истории формируются основы зрелищной индустрии, призванной обслуживать потребности огромной массы праздного населения, сконцентрированного в городах. «Хлеба и зрелищ» требовал римский плебс, и власти выполняли социальный заказ. Разнообразные игры, конные состязания, бои гладиаторов, звериные травли, выступления актеров, борцов, канатоходцев давали «духовную» пищу низам, предотвращая социальные выступления.

С наступлением Средневековья зрелище онтологизируется в христианской традиции, демонстрируя впечатляющие образцы культовой практики – церковные службы и ритуалы, мистерии и миракли, культовую музыку. Остается, однако, иная, проходящая сквозь века традиция площадных праздников и смеховых обрядов, разнообразных карнавализованных, балаганных, фольклорных форм развлечения народа, – тех форм, которые в Новое время приобретут статус массового искусство, станут одним из факторов, формирующих так называемое общество досуга.

Традиционные развлечения господствующего класса в Средние века – охота, турниры, пиры, поэтическое и музыкальное творчество, посвященное Прекрасной Даме. В дальнейшем турниры уступят место менее милитаризированным забавам – танцам, сформировавшим бальную культуру, маскарадам, концертам, театральным спектаклям. В эпоху Ренессанса гуманисты оказали большое влияние на светскую придворную культуру: развлечением становится досуг, заполненный учеными занятиями, интеллектуальным трудом, и потому высокий и «сладостный», противостоящий профанному и «ленивому» досугу черни. Он проходил в общении с единомышленниками в придворных кружках и академиях: занятия гуманистов положили начало интеллектуальному типу развлечений, в том числе чтению, беседе, обмену информацией.

К развлечениям знати добавляется практика коллекционирования, формируется заказ на искусство, оформляющее бесконечный «праздник бытия». Увлекаются изобразительными искусствами, литературой, философией, историей, музыкой. В Новое время получает развитие «пиршественная культура» знати. Придворная, позднее салонная жизнь верхов с ее визитами и приемами, танцевальными вечерами и балами, прогулками и пикниками служит образцом для среднего класса. Галантные празднества аристократии сменяются викторианской респектабельностью – соблюдение приличий, «хороший тон» превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни, что накладывает отпечаток на популярные развлечения.

В эпоху постмодерна развлечение становится продукцией массового производства, а общество номинируется как потребительское и досуговое. Роль современных героев массовая аудитория неизменно отдает лицам, развлекающим и занимающим публику – телеведущим, популярным артистам кино и эстрады, певцам, ярким политикам и спортсменам. Массовое сознание требует соответствующего оформления развлекательной продукции, которая по преимуществу представляет собой культуру фольклористскую (Н. Зоркая). Ее качественные характеристики будут неизменно сводиться к занимательности интриги, зрелищности и яркости; также должен соблюдаться определенный канон типологической узнаваемости, стереотипности образов и сюжетов.