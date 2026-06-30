РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Граф, генерал-фельдмаршал. Последний малороссийский гетман (1750-1764). Президент Российской академии наук (1746-1798). Младший брат А.Г. Разумовского .

Малороссия. Санкт-Петербург. Европа

Происходил из малороссийских реестровых казаков. Отец – Григорий Розум. Мать – Наталья Демешко.

Так же, как когда-то его старший брат Алексей, мальчиком пас воловье стадо. Начальное домашнее образование получил благодаря матери. В 1742 году Алексей Григорьевич, фаворит и тайный муж императрицы Елизаветы Петровны , вызвал свою семью в столицу. Через год Елизавета отправила Кирилла в сопровождении академика Григория Теплова на учебу в Европу. Вместе Теплов и Разумовский посетили Францию и Италию, Геттингенский университет. В 1743-1744 годах Кирилл обучался математике у выдающего ученого Леонарда Эйлера.

В 1744 году он возвратился на родину. Тогда же все семейство Разумовских получило графское достоинство, Кирилл стал еще и действительным камергером. В 1746 году 18-летний граф занял должность президента Российской академии наук.

Осенью того же года Кирилл Григорьевич, отличавшийся большим умом, красотой, прекрасным характером и любимый двором, женился на троюродной сестре Елизаветы Петровны, фрейлине Екатерине Ивановне Нарышкиной, получив при этом за невестой огромное приданое. У супругов было одиннадцать детей: Наталья, Алексей, Елизавета, Петр, Андрей, Дарья, Анна, Прасковья, Лев, Григорий, Иван. Несмотря на то, что граф женился не по своей воле и в последние годы брака (Екатерина Ивановна скончалась в 1771 году) имел многочисленные романы, семейная жизнь Разумовских сложилась довольно хорошо.

В 1748 году Кирилл Григорьевич стал подполковником Лейб-гвардии Измайловского полка, генерал-адъютантом и сенатором.

Гетман

В 1747 году Елизавета восстановила Гетманщину в том виде, в котором она пребывала до реформы Петра Великого 1722 года. Украина переводилась в ведомство МИДа, формально становясь автономной. Летом 1750 года Кирилл Разумовский стал новым гетманом, по случаю чего М.В. Ломоносов сочинил идиллию. В 1751 году Кирилл Григорьевич приехал в Глухов.

Первым дело на новом посту стало возрождение гетманской столицы города Батурина, уничтоженного в 1708 году. Разумовский покровительствовал театру, строил дворцы и парки. В Батурине по проекту зодчего Чарльза Камерона был возведен гетманский дворец.

Большую часть времени Разумовский проводил в Петербурге, занимаясь делами академии наук. Он также, по примеру Московского университета , планировал учредить в Батурине университет, однако этого сделать не удалось. Удачным начинанием стало введение обязательного начального образования для казацких детей. В 1760 году Кирилл Григорьевич учредил на территории Гетманщины земский, подкоморский и городской суды.

Во время гетманства Разумовского поднялась войсковая канцелярия, ведавшая всеми административными и войсковыми вопросами. Большой властью был наделен ее глава – генеральный писарь (им в 1741-1762 годах был Андрей Безбородко). В 1754 году из-за жалоб на взяточничество власть гетмана была несколько ограничена. В 1756 году земли Запорожского Войска перешли в ведомство Сената.

После кончины Елизаветы Петровны граф вернулся в столицу. Там же он находился все время правления Петра III . В отличие от старшего брата, Кирилл во главе Измайловского полка активно участвовал в дворцовом перевороте 1762 года.

Поддержав Екатерину , Разумовский надеялся не только сохранить гетманство, но сделать это звание наследственным в своем роду. Однако новая императрица думала иначе. В ноябре 1764 года гетманство было упразднено. Кирилл Разумовский при этом становился генералом-фельдмаршалом.

После отставки

С 1764 года граф вел жизнь частного лица. Несколько лет он провел за границей, подолгу находился в Батурине, где реконструировал ткацкую и свечную фабрики, в своих подмосковных имениях Поливаново, Петровское-Разумовское и петербургском доме на Мойке. В 1790-е годы Разумовский построил резиденцию в малороссийском Яготине, где занимался шелководством.

Кирилл Григорьевич Разумовский умер от сердечного приступа в начале 1803 года. Погребен в Воскресенской церкви Батурина.