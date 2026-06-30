РАЗУМОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Граф, генерал-фельдмаршал, фаворит и тайный муж императрицы Елизаветы Петровны . Старший брат К.Г. Разумовского .

Юность

Происходил из малороссийских реестровых казаков. Отец – Григорий Розум. Мать – Наталья Демешко.

Мальчиком Алексей пас общественное стадо. В то же время он обучался грамоте у дьячка из соседнего села Чемер. После конфликта с отцом он окончательно перебрался туда. В Чемере Алексей, обладавший прекрасным голосом, начал петь в церковном хоре. Здесь в 1731 году его приметил полковник Федор Вишневский, он пригласил юношу петь в Придворном хоре. Так Алексей оказался в Санкт-Петербурге.

Он был очень красив, талантлив, характером весел и добродушен. Все это привлекло к нему внимание царевны Елизаветы Петровны. Став в 1730-е годы ее фаворитом, Алексей сначала был назначен придворным бандуристом (из-за потери голоса), а затем получил чин камер-юнкера, должность управляющего имениями Елизаветы и фамилию Разумовский.

В правление Елизаветы

Алексей Григорьевич активно участвовал в перевороте 1741 года, возведшем Елизавету Петровну на престол. За это он получил чин генерала-поручика и действительного камергера, множество украинских сел во владение. Во время коронации был награжден орденом Андрея Первозванного, чином обер-егермейстера и подполковника лейб-гвардии Конного полка.

Осенью 1742 года Алексей и Елизавета тайно обвенчались в селе Перове под Москвой. С этого времени он сопровождал императрицу во время официальных мероприятий.

В 1744 году Разумовский был удостоен титула графа (как и его мать и младший брат), в 1756 году – звания генерала-фельдмаршала. Имея при дворе огромную власть, Алексей Григорьевич, однако же, не изменился, оставаясь таким же добродушным человеком. Он не участвовал в дворцовых интригах и подчеркнуто не вмешивался в дела политические. Вместо этого он покровительствовал ученым и вообще людям талантливым, таким, как А.П. Сумароков, И.П. Елагин, В.Е. Ададуров и др. Во многом благодаря Алексею Разумовскому при Елизавете было восстановлено гетманство. Во время их совместного путешествия в Киев казацкие старшины с подачи Разумовского представили императрице петицию о выборах нового гетмана. Им в 1750 году стал Кирилл Григорьевич Разумовский.

Последние годы

После смерти Елизаветы Петровны в 1761 году граф покинул царский дворец и обосновался в Аничковом дворце. Здесь его иногда навещал новый император Петр III , однако сам Алексей Григорьевич относился к нему настороженно.

Разумовский не участвовал в перевороте 1762 года, после которого трон заняла Екатерина Алексеевна . Он присягнул государыне и даже принимал участие в коронации. Сама Екатерина относилась к графу с большим уважением, по-родственному. В 1764 году она навещала Разумовского в его имении Гостилицы.

С 1770 года Алексей Григорьевич тяжело болел. Он умер в Аничковом дворце. Был похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры рядом с женой брата. Тот унаследовал состояние старшего брата, скончавшегося бездетным.