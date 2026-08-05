РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Политика сверхдержав (США и СССР) и их союзников в 1970-е гг., направленная на нормализацию отношений между ними.

Предпосылки разрядки

В середине – второй половине 1960-х гг. существовавшая на тот момент биполярная система мира стала претерпевать существенные изменения. Карибский кризис 1962 г., поставивший мир на грань ядерной войны, заставил обе сверхдержавы стремиться к недопущению таких ситуаций в дальнейшем. Кроме того, между СССР и США к этому времени складывался паритет в области ракетно-ядерных вооружений. В мире стали возникать новые центры силы. Китайская Народная Республика стала проводить собственный внешнеполитический курс без оглядки на СССР. Безусловно, в интересах Москвы было не допустить формирования альянса Вашингтона и Пекина. С другой стороны, Соединенным Штатам было важно пресечь наблюдавшуюся в странах Западной Европы тенденцию, направленную на улучшение отношений с СССР без контроля со стороны Вашингтона. СССР стремился оставить в неприкосновенности (а по возможности и расширить) сферу своего влияния, Вашингтон же с помощью политики разрядки рассчитывал на ослабление связей стран социалистического содружества с СССР. Все эти факторы привели в начале 1970-х гг. к ослаблению международной напряженности.

Улучшение советско-американских отношений в начале 1970-х гг. Договоры по ПРО и ОСВ-1

Активизация контактов советского и американского руководства началась в 1971 г. Помимо предотвращения ядерной войны и ограничения стратегических вооружений, на повестке дня стояли такие вопросы, как региональные конфликты, включая положение на Ближнем Востоке, и проведение общеевропейского совещания по безопасности. В 1972 г. состоялся визит президента США Р. Никсона в Москву. Итогом этого визита стало подписание документа под названием «Основы взаимоотношений между СССР и США».

В нем была подтверждена общая позиция сторон, согласно которой единственной альтернативой ядерной войне является мирное сосуществование. Отношения между двумя сверхдержавами, подчеркивалось в документе, должны быть основаны на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Руководители СССР и США взяли на себя обязательства прилагать совместные усилия не только в сфере предотвращения военной конфронтации, но развивать двусторонние связи в области экономики, науки, техники и культуры.

Первым конкретным шагом в области ограничения гонки вооружений стало подписание Р. Никсоном и Л. Брежневым 26 мая 1972 г. Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Согласно Договору по ПРО, обе сверхдержавы взяли на себя обязательство не развертывать такие системы, которые обеспечивали бы защиту всей территории страны от ракетного нападения. Запрещалось развертывать противоракетные системы морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Каждому участнику договора разрешалось прикрыть системами ПРО по два района (столицу и одну базу мобильно-наземного базирования) с радиусом размещения противоракет не более 150 км и с их количеством в каждом районе не более 100. Договор носил бессрочный характер, однако в 2002 г. США вышли из него в одностороннем порядке.

Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) предусматривало отказ обеих сторон в течение пяти лет сооружать новые пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и пусковые установки ракет, размещенных на подводных лодках. На тот момент по количеству боезарядов на стратегических носителях США превосходили СССР более чем в два раза (5700 против 2500), поэтому Вашингтон пошел Москве на уступки, согласившись на превосходство СССР по межконтинентальным баллистическим ракетам и по баллистическим ракетам подводных лодок. СССР и США создали постоянную консультативную комиссию для содействия осуществлению целей соглашений об ограничении стратегических вооружений.

Дальнейшее укрепление советско-американских отношений

После подписания договоров по ПРО и ОСВ-1 позитивные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжили нарастать. В июне 1973 г. Л. Брежнев нанес визит в США. Там было подписано соглашение о предотвращении ядерной войны, согласно которому обе сверхдержавы обязались воздерживаться от угрозы силой или ее применения против другой стороны или ее союзников. В 1974 г. состоялся визит президента США Р. Никсона в СССР. Руководители двух государств подписали протокол к Договору по ПРО, согласно которому только один район в каждой из держав мог быть защищен противоракетной обороной. СССР выбрал в качестве такого района г. Москву, а США базу для запуска своих межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота.

Одним из важных вопросов, который предстояло решить Москве и Вашингтону, стало заключение постоянного договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Общие принципы будущего соглашения были определены на очередной встрече Л. Брежнева с президентом США Д. Фордом в ноябре 1974 г. Новый договор должен был установить одинаковые пределы для общего числа носителей стратегических вооружений (2400 единиц с каждой стороны). Переговоры по этому вопросу продолжались до конца 1970-х гг. СССР и США достигли прогресса и в рамках сотрудничества в политической сфере: в частности, это касалось проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позитивным итогом развития торгово-экономических связей двух стран стало советско-американское соглашение о торговле, заключенное в 1972 г. Но реализовать это соглашение не удалось, поскольку члены конгресса США потребовали взамен упростить режим выезда советских граждан за рубеж. Благодаря т.н. «поправке Джексона-Вэника» торговое соглашение между США и СССР так и не было реализовано на практике.

Тем не менее, советско-американское сотрудничество развивалось и в других сферах, в частности, в сфере культуры и науки. Благодаря политике разрядки удалось воплотить в жизнь советско-американский космический эксперимент – стыковку советского и американского космических кораблей «Союз» и «Аполлон» на орбите в июле 1975 г. Происходило расширение культурных связей между двумя странами: обмен художественными выставками, организация гастролей театральных коллективов.

Политика разрядки в Европе. Двустороннее сотрудничество европейских стран. Хельсинкский процесс

На европейском континенте к концу 1960-х гг. одной из основных являлась проблема безопасности. Во-первых, противостояние между двумя военно-политическими блоками – Организацией Варшавского договора (ОВД) и Североатлантическим альянсом (НАТО) – не способствовало укреплению стабильности на континенте. Еще одной проблемой было отсутствие мирного договора с Германией по итогам Второй мировой войны, что означало отсутствие международно признанных границ между европейскими государствами. Существование ФРГ и ГДР, двух германских государств с различным политическим строем, также являлось поводом для противоречий. Власти ФРГ претендовали на роль объединительного центра для всех немцев и отказывались поддерживать дипломатические отношения со странами, признавшими ГДР. Кроме того, в Бонне считали Западный Берлин частью своей территории, с чем были не согласны в СССР.

В этих условиях началу разрядки на европейском континенте способствовали отдельные европейские страны по обе стороны «железного занавеса». В 1966 г. появилась т.н. Бухарестская инициатива. В Декларации, принятой Политическим консультативным комитетом ОВД в Бухаресте содержался призыв к организации общеевропейского совещания, посвященного вопросам безопасности. С другой стороны, многие страны Западной Европы стремились к большей независимости от США и укреплению своих позиций как независимых игроков на мировой арене.

Одной из таких стран была Франция во главе с президентом Ш. де Голлем. В 1966 г. Франция объявила о выходе из военной организации НАТО, и в том же году Ш. де Голль посетил с официальным визитом СССР, в ходе которого речь шла о снятии напряженности в двухсторонних отношениях. В те же годы меняется и политика ФРГ. В 1969 г. к власти в Западной Германии приходит коалиция социал-демократической партии и партии свободных демократов. Новый канцлер ФРГ В. Брандт считал необходимым ослабление конфронтации между восточным и западным блоками.

Разрядка в Европе проходила в нескольких форматах. Одним из них был формат двусторонних отношений. Во время упоминавшегося визита Ш. де Голля в СССР в 1966 г. было подписано несколько двусторонних документов, в том числе Протокол о политических консультациях, в которых конкретизировались области сотрудничества двух стран в международных вопросах. В 1972 г. аналогичный протокол с СССР подписала Италия, в 1975 г. Великобритания, а в 1976 г. Дания. В 1970 г. между СССР и ФРГ был подписан Московский договор, согласно которому признавались нерушимыми границы между ФРГ и ГДР. Аналогичные договоры ФРГ заключила с ГДР, Польшей и Чехословакией, а также установила дипломатические отношения с Венгрией и Болгарией. Таким образом, послевоенные границы в Европе получили частичное правовое оформление.

В 1973-1975 гг. было реализовано предложение, содержавшееся в Бухарестской декларации 1966 г., т.е. идея проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Переговоры стран по этому вопросу получили название «хельсинкского процесса». Совещание прошло в три этапа: первый этап - в Хельсинки с 3 по 7 июля 1973 г. на уровне министров иностранных дел, второй - в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. на уровне экспертов, третий - вновь в Хельсинки с 30 июля по 1 августа 1975 г. на высшем уровне. 1 августа главами государств и правительств 33 европейских государств, а также США и Канады был подписан Заключительный акт СБСЕ. В преамбуле этого документа зафиксирован основополагающий принцип, согласно которому безопасность одного государства не может достигаться за счет уменьшения безопасности других. Страны-подписанты подтверждали приверженность принципам нерушимости границ в Европе, неприменения силы, мирного урегулирования споров, уважения прав человека.

Предпосылки кризиса разрядки. Договор ОСВ-2.

На вторую половину 1970-х гг. приходится активизация советской внешнеполитической активности. СССР оказывал активную поддержку режимам в некоторых странах третьего мира, оказывал им военную и экономическую помощь (Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Афганистан). Кроме того, СССР произвел оснащение советских стратегических ракетных сил боеголовками с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, а с 1977 г. в западных районах СССР были размещены ракеты средней дальности РСД-10 (SS-20). Производилось дальнейшая переброска в места расположения советских войск в Европе новейшей бронетанковой и авиационной техники. Все эти меры формально не нарушали подписанные СССР международные соглашения, но воспринимались странами западного блока как желание Москвы изменить в свою пользу существующее равновесие сил. В свою очередь США также осуществляли шаги, направленные на ослабление позиций СССР в мире, начиная от поддержки антиправительственных сил в странах, лояльных Москве (к примеру, в Анголе) и заканчивая сближением с Китаем, главным соперником СССР на Дальнем Востоке. Мирный договор между Израилем и Египтом был заключен в 1979 г. под эгидой США без участия СССР, что было нарушением двусторонних договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Недружественным по отношению к СССР шагом стало принятие в 1978 г. решения Совета НАТО о ежегодном увеличении на 3% военных расходов всех стран-участниц блока.

Одним из последних положительных изменений в рамках политики разрядки стала встреча Л. И. Брежнева и президента США Дж. Картера в июне 1979 г. в Вене, в ходе которой был подписан Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Договор предусматривал равенство Советского Союза и США по сумме всех компонентов стратегических вооружений. Согласно договору, количество стратегических носителей было ограничено до 2400 единиц, а к 1981 г. планировалось сократить их до 2250 единиц. Вводились ограничения на количество ядерных зарядов, устанавливаемых на баллистических ракетах. Обе стороны обменивались данными о своих ядерных силах.

Однако после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. американская администрация отложила рассмотрение договора ОСВ-2 в сенате США. В 1980 г. новый президент США Р. Рейган сделал ставку на ужесточение противостояния с СССР и провозгласил целью победу в «холодной войне». Период разрядки был завершен.