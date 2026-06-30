РАЗДОРСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Раздорский этнографический музей-заповедник один их самых молодых музеев нашей области. Основан в 1988году.

Пред историей создания Раздорского этнографического музея-заповедника относится к 1953 году, когда учителем Раздорской средней школы Леонидом Тимофеевичем Агарковым был основан школьный краеведческий музей.

В 1988 году при содействии и личном участии писателя Анатолия Вениаминовича Калинина создан Раздорский этнографический музей-заповедник (Постановление Совета министров РСФСР№ 67 от 25 февраля 1988 года).

В состав музея-заповедника вошли старинные поселения донских казаков: станица Раздорская и её юртовые казачьи хутора Пухляковский и Каныгин с прилегающими к ним историко-природными ландшафтами. На территории заповедника также находятся археологические памятники эпохи неолита , бронзы, раннего железного века и средневековья.

В станице расположены памятники архитектуры конца XIX - начала XX веков: казачьи курени, флигели, дома торговых казаков.

Жители хуторов Пухляковский и Каныгин хранят давние виноградарские традиции, о которых рассказывается в Музее истории виноградарства и виноделия на Дону. С хутором Пухляковским связаны жизнь и творчество писателя А.В. Калинина.

Каныгин - типично казачий хутор, украшением которого является Рождество-Богородицкая церковь, построенная в 1879 году.

Иллюстрации:

Раздорский этнографический музей-заповедник.