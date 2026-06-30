РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ В 1054 ГОДУ

После раскола единой Римской империи на Восточную и Западную часть, в разных концах империи в христианской церкви стали постепенно формироваться свои особенности, касавшиеся религиозных обрядов и т.д. Время от времени между Римом и Константинополем даже прерывалось церковное общение. В середине XI в. норманны вторглись на территорию Южной Италии, что побудило Рим и Византию, имевшую свои владения там, объединить силы для отражения угрозы. Папа римский Лев IX лично возглавил войско, последовало поражение от норманнов, и он находился в плену вплоть до марта 1054 г. С целью получения военной помощи от Византии и разрешения спора, возникшего вокруг церковной юрисдикции Южной Италии, в начале 1054 г. в Константинополь были посланы папские легаты во главе с кардиналом, епископом Сильва-Кандидским Гумбертом. Но вскоре после их прибытия пришло известие о смерти папы Льва IX, скончавшегося в апреле в Риме, что должно было поставить точку в вопросе о продолжении миссии. Однако император Константин IX Мономах, несмотря на церковные разногласия, очень рассчитывал на заключение союза и принял решение принять миссию. 24 июня в присутствии императора состоялся церковный диспут Гумберта с пресвитером Студийского монастыря Никитой Стифатом, между которыми до этого состоялся обмен посланиями со взаимными обвинениями друг к другу. Сторонам так и не удалось добиться примирения, константинопольский патриарх Михаил Кируллария отказался принимать легатов. 16 июля Гумберт вместе с двумя легатами вошел в храм Св. Софии и возложил на престол буллу с отлучением константинопольского патриарха, архиепископа Охридского Льва и их сторонников. При этом до сих остается под вопросом легитимность подобного шага, к тому же один из легатов Фридрих Лотарингский долго колебался и выступал против открытого раскола. В свою очередь патриарх Михаил созвал собор, на котором отлучил от церкви всех членов римского посольства. Несмотря на то, что взаимное отлучение скорее носило личный характер, это привело к фактическому разрыву официальных отношений между папой Римским и Константинопольским патриархом. Непосредственным последствием конфликта стала утрата Византии политического и церковного контроля над Южной Италией, а Римский папа Николай II в 1059 г. в Мельфи подписал соглашение с вождями норманнов, объявившими себя вассалами Рима, что способствовало переходу их земель под церковную юрисдикцию Святого престола.

Попытки воссоединения церкви

Впоследствии не раз предпринимались переговоры с целью воссоединения церквей, подписывались даже соглашения: Лионская уния 1274 г., Флорентийская уния 1439 г. В XX в. в Риме 7 декабря 1965 г. был обнародован текст совместной Декларации Римско-католической и Константинопольской Православной Церквей, в которой говорилось о взаимном снятии анафем 1054 г. В свою очередь патриарх РПЦ Алексий I в своей телеграмме подчеркнул следующее: «…Богословского значения для всей Полноты Святой Православной Церкви этот акт, по нашему мнению, не имеет».