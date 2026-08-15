Рáйзнер, Джордж Эндрю Младший

Рáйзнер ( англ. Reisner) , Джордж Эндрю Младший (05.11.1867, Индианополис, США — 06.06.1942, Гиза, Египет) — американский археолог, египтолог. Родился семье предпринимателя немецкого происхождения Джорджа Эндрю Р. и Мэри Элизабет Мейсон. Получил образование в Гарвардском университете, в 1893–1896 обучался египтологии в Берлинском университете у А. Эрмана и К. Зете. Параллельно с работой в музеях и преподавательской деятельностью в 1899–1942 P. проводил археологические исследования в Египте, Палестине и Судане: в Дейр эль-­Баласе, Нага эд-­Дейр, Гизе , Самарии, Джебель-­Баркале, Керме, Семне, Нури, Курру и других памятниках. Р. считается первым археологом, который применил научный подход к технике раскопок и документации на памятниках в Египте, значительно расширив методику Питри . Автор 80 трудов, большая часть которых включает отчеты об археологических раскопках. Многие из них были завершены и опубликованы учениками Р.

Лит. : Who Was Who in Egyptology / Ed. M. L. Bierbrier. 4th ed. London, 2012. P. 459–460. С. В. Иванов.