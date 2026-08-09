Райнилайаривýни

Райнилайаривýни ( малаг. Raini­lai­arivony) (30.01.1828, дер. Илафи, Имерина — 17.07.1896, Алжир) — премьер-­министр Имерины (1864–1895).

Сын Райнихару — премьер-­министра Имерины (1828–1851), принадлежал к роду хува (свободных простолюдинов). Получил миссионерское образование, служил личным секретарем королевы Ранавалуны I (1828–1861). Один из руководителей переворота, в результате которого был свергнут Радама II (1861–1863).

В 1864 женился на королеве Расухерине и занял пост премьер-­министра Имерины. Занимал этот пост до потери Имериной независимости, возведя на трон и женившись на двух последующих королевах — Ранавалуне II (1868–1883) и Ранавалуне III (1883–1897). Р. стремился уберечь Мадагаскар от иностранных держав и сохранить экономические и политические позиции правящей олигархии. Это включало определенную степень вестернизации, символизируемую обращением Ранавалуны II и Р. в христианство в 1869, что давало королевству Имерина право считаться «цивилизованной» страной. Руководил созданием двух сводов законов в 1868 и 1881, осуществлял меры по модернизации армии и административного управления. В 1881 создал кабинет с 8 министерствами: внутренних дел, иностранных дел, юстиции, обороны, торговли, промышленности, финансов и просвещения. Однако чрезмерная персонализация и централизация власти усугубила уязвимость государства. Р. не смог оценить последствия потери интереса Великобритании к Мадагаскару накануне французского вторжения. Первая франко-малагасийская вой­на (1883–1885) продемонстрировала слабость армии и государственного аппарата. После поражения во Второй франко-­малагасийской вой­не (1894–1895) в октябре 1895 года Р. был сослан в Алжир, где умер в 1896. Его тело было возвращено на Мадагаскар для захоронения вместе с ­семьей.

Лит. : Емельянов А. Л., Мыльцев П. А. Забытая история Великого острова. Мадагаскар в середине ХIX — начале XX в. М., 1990; Мадагаскар: справочник. М., 2005; Карташова Л. А. Мадагаскар и я. М., 2011. А. В. Воеводский.