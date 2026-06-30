РАВЕННСКИЙ ЭКЗАРХАТ

РАВЕ́ННСКИЙ ЭКЗАРХА́Т - владения Византийской империи в Италии с центром в городе Равенна.

Экзархат существовал с 584 г. по 751 г., когда был завоеван лангобардами . После утраты Королевством лангобардов своей независимости в 754–756 гг. земли бывшего экзархате перешли к франкам, король которых, Пипин Короткий подарил эти территории папе римскому, заложив тем самым основу светской власти папства. В 540 г. Равенна была занята византийскими войсками во время войны против готов. После вторжения на Апеннины лангобардов император Тиберий II преобразовал итальянские владения в 5 епархий, который в 584 г. вошли в состав созданного Равеннского экзархата.

Экзарх Равенны был наместником императора в континентальной Италии и соединял в своих руках военную, административную и духовную власть. В состав экзархата входило несколько дукатов: Римский, Венецианский, Калабрийский, Неаполитанский, дукат Перуджи и дукат Пентаполя. Непосредственной экзарху была подчинена Равенна, а также ее окрестности. Дукаты находились в управлении дук (от лат. dux).

На протяжении всего существования экзархата, наместники императора теряли власть над внутренними районами Италии, где все прочнее утверждалось влияние лангобардов. Несмотря на то, что долгое время экзарху номинально были подчинения Лигурия, Неаполь и Рим, в действительности, равеннский наместник не влиял на эти территории. Лигурия и Неаполь находились под безраздельной властью лангобардских герцогств, а Рим был во власти папы.

В VIII в. традиционный союз экзархата и папы римского против лангобардов был нарушен иконоборческой политикой, проводимой в Византии и в 751 г. король лангобардов Айстульф смог захватить Равенну, тем самым положив конец существованию экзархата.

Исторические источники:

Павел Диакон . История лангобардов. СПб., 2008;

Liber pontificalis Ecclesiae Ravennatis, Turnhout, 2006.

Иллюстрации:

Карта Италии VI - VIII вв.