РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, барон

Из дворян Эстляндской губернии, лютеранин. 30.4.1862 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 8.9.1868 поступил в Пажеский корпус. 1.9.1871 зачислен на действительную службу. 10.8.1873 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Конный полк. 30.8.1876 произведен в поручики. 1.10.1877 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 29.3.1880 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 1.4.1880 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Туркестанского военного округа. 9.8.1880 переведен на службу в Петербургский военный округ. 14.10.1880 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 6.12.1881 назначен старшим адъютантом штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. 15.11.1884 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 10.12.1884 назначен штаб-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 1.1.1885 произведен в подполковники. 5.4.1888 назначен военным агентом в Афинах. 30.8.1888 произведен в полковники. С 26.10.1891 по 29.5.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Кирасирскому Его Величества полку для практического изучения всех условий кавалерийской службы. 16.7.1893 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 22.9.1894 назначен командиром 39-го драгунского Нарвского полка. 7.4.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка. 18.12.1900 назначен начальником штаба Гвардейского корпуса 16.6.1904 назначить начальником штаба Московского военного округа. 17.4.1905 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 12.9.1907 назначен начальником 5-й кавалерийской дивизии. 29.5.1910 назначен командиром 23-го армейского корпуса. 10.4.1911 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 15.8.1913 назначен помощником командующего войсками Варшавского военного округа. 19.7.1914 назначен главным начальником Минского военного округа, созданного с началом войны на базе упраздненного Варшавского военного округа. 3.3.1917 арестован солдатами Смоленского гарнизона. 31.3.1917 отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 10.6.1917 прибыл в резерв чинов. 9.11.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. В 1918 г. проживал в Петрограде. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России в составе ВСЮР и Русской армии. В 1920 г. эмигрировал в Германию. Член Общества взаимопомощи офицеров бывших Российских армии и флота. В 1921 г. участвовал в Рейхенгальском монархическом съезде. Председатель Германского монархического объединения.

Жена: дочь министра юстиции статс-секретаря Д.Н. Набокова Нина Дмитриевна (1860–1944), тетка писателя В.В. Набокова. Брак расторгнут 11.7.1909. Дети: Наталия (род. 1.1 1887), Татьяна (род. 25.3.1888), Георгий (25.12.1897–1919).