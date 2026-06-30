РАТЬКОВСКИЙ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ

Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (1997), доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился в 1967 году в Ленинграде. В 1992 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1992–2002 годах – преподавал историю в школе №590 Санкт-Петербурга.

В 1997 году под руководством профессора Г.Л. Соболева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Всероссийская чрезвычайная комиссия и политика красного террора в Советской России в 1918 г.».

С 1997 года – сотрудник Института истории СПбГУ (с 1934 по 1991 год – исторический факультет ЛГУ, с 1991 по 2014 год – исторический факультет СПбГУ). С 1997 по 2003 – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории России (в 1997–2003 годах – кафедра русской истории), с 2003 по настоящее время – доцент кафедры новейшей истории России.

Автор более 50 научных публикаций. В область научных интересов входят история революции и гражданской войны, историяВЧК и ее подразделений на местах, жизнь и деятельность Ф.Э. Дзержинского, история красного и белого террора в период гражданской войны в России, история гражданской войны на Северо-западе России, истории антисоветского подполья Петрограда, казачество в гражданской войне, история добровольческих формирований в гражданскую войну, социальная жизнь в России ХХ века, история индивидуального террора, терроризма в российской истории ХХ века, история СПбГУ, история правоохранительных органов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.

Сочинения

Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб.: изд-во СПбГУ, 2006.

История Советской России. СПб., 1999. (В соавторстве с М.В. Ходяковым.)

История России, ХХ век. Пособие для поступающих в вузы. СПб., 2005. (В соавторстве с М.В. Ходяковым.)

Здоровье «Железного Феликса» // Научный журнал КубГАУ, №98(04), 2014

Из Вильно в Петербург: выпускники Первой Виленской гимназии в Санкт-Петербургском университете // Клио. Журнал для ученых. 2013. №10.

Лето-осень 1918: хроника чехословацкого террора // Мир экономики и права. 2013. №11-12.

Первый год деятельности Петроградской ЧК (март 1918 – март 1919) // Проблемы новейшей истории России: Сб. статей к 70-летию со дня рождения Г.Л. Соболева. СПб.: изд-во СПбГУ, 2005.

Перекрестки судеб: А.С. Лаппо Данилевский, С.Ф. Платонов и Д.Б. Рязанов в 1918 г. // Клио. Журнал для ученых. 2013. №12.

Северо-Кавказский белый террор летом-осенью 1918 г.// Юрист-правовед. 2014. №2.

Столица красного террора (Петроград осенью 1918 года) // Мир экономики и права. 2013. №7-8.