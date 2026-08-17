РАСТРЕЛЛИ ФРАНЧЕСКО БАРТОЛОМЕО

Русский зодчий. Главный представитель елизаветинского барокко .

Ранние годы

Был сыном скульптора Бартоломео Карло Растрелли, работавшего при дворе французского короля и перебравшегося в Россию в 1715 г. Франческо учился у отца, помогая ему в реализации различных проектов (например, дворца А.Д. Меншикова). В возрасте 20 с лишним лет юноша продолжил свое художественное образование в Италии и Франции. Первая известная работа зодчего – дворец Кантемира в российской столице (1721-1727). Однако здесь молодой мастер еще не показал ничего оригинального.

Большая самостоятельность архитектурного видения была проявлена Растрелли при возведении в 1830-е гг. Рундальского и Митавского дворцов (Курляндия) для Бирона . Здесь зодчий отказывается от одних приемов и элементов (например, рустовки и пилястр), отдавая предпочтение другим – колоннам и полуколоннам, рельефу, расцветке стен, богатому декору, общей пластичности постройки.

Довольный результатами Бирон посодействовал возвышению молодого мастера – тот был сделан главным архитектором при государыне Анне Иоанновне , сохранив эту должность и при Елизавете Петровне .

В правление Елизаветы

В начале 1740-х гг. зодчий навещал первопрестольную для лучшего знакомства с образцами русской архитектурной традиции. Сочетание последней с европейским барокко было характерно для стиля Растрелли.

При Елизавете Петровне он создал свои основные произведения. Первой елизаветинской постройкой стал петербургский летний дворец из дерева (1741-1744). Мастер участвовал в создании Большого дворца в Петергофе (1747-1752), полностью перестроил царскосельский Екатерининский дворец (1752-1757). В те же годы он занимался ремонтными работами Стрельнинского дворца.

Одни из главнейших построек того времени – Смольный монастырь (1748-1757) и новый Зимний дворец (1754-1762).

В правление Екатерины

При государыне Екатерине II знаменитый архитектор стал менее востребованным, так как царица тяготела к более строгому классицизму, нежели к пышному барокко. В год ее восшествия на престол – 1762 – Растрелли взял отпуск на год (его он провел на итальянской земле, где искал себе новые заказы), а через год был уволен окончательно.

Судьба опять привела зодчего и его семью в Курляндию, к вернувшемуся из ссылки Бирону. Там мастер снова занялся дворцами бывшего фаворита.

В 1766 г. архитектор совершил путешествие в Пруссию, надеясь найти покровительство у короля Фридриха Великого, однако попытка закончилась неудачей. После возвращения в Курляндию скончалась супруга Растрелли Мария.

О смерти самого архитектора точных сведений нет. Исходя из различных письменных документов, можно предположить, что случилось это после января и не позднее апреля 1771 г., вероятнее всего, все в той же Курляндии.