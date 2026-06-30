РАСТОРГУЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Российский предприниматель, купец 1-й гильдии, благотворитель, коммерции советник, выборный Московского купеческого общества.

Семья. Карьера

Дмитрий Расторгуев родился в 1855 году в московской купеческой семье. Отец - Алексей Дмитриевич, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Мать - Вера Петровна. Помимо Дмитрия в семье было трое сыновей - Сергей, Петр и Алексей.

Дед Дмитрия, Дмитрий Иванович, был совладельцем Торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», который был основан им вместе с сыном Алексеем в 1865 году. Компания занималась торговлей сахаром, кондитерскими товарами, бакалеей. После смерти деда Дмитрий Алексеевич занял его место в фирме наряду с отцом. После смерти отца стал ее главой, взяв в партнеры брата Сергея. Известия об активной деятельности Торгового дома доходят до 1917 года. О том же времени известно, что Дмитрий Алексеевич владеет кондитерской фабрикой в Москве.

Общественная и благотворительная деятельность

В течение своей жизни Д.А. Расторгуев занимал различные общественные посты. С 1885 года он был депутатом Общества взаимного кредита, членом Московского отделения Торгово-промышленного банка, ктитором при Нижегородском ярмарочном сборе. В 1888-1906 годах был выборным Московского биржевого общества. Также являлся директором Филармонического общества.

Расторгуев пожертвовал финансы на украшение Нижегородского ярмарочного собора, за что был награжден золотой медалью на ленте ордена Св. Станислава.

Это была не единственная награда Расторгуева. В 1898 году он был награжден орденом Св. Анны III степени за щедрую помощь Обществу попечения о детях осужденных, ссылаемых в Сибирь. За активную благотворительную деятельность был удостоен золотых медалей на Андреевской, Анненской и Владимирской лентах, а также ордена Св. Станислава II и III степени.