РАССКАЗОВСКИЙ МУЗЕЙ

Краеведческий музей города Рассказово Тамбовской области был создан в 1974 году на общественных началах как народный краеведческий .

Так как жизнь большинства рассказовцев с середины XVIII века была тесно связана с производством тканей, особое внимание обращалось на экспонаты, рассказывающие о текстильном деле; они были «лицом», отличительной и привлекательной стороной музейного собрания.

В связи с этим в 1982 году музей был переименован в «Музей истории ткачества и текстильной промышленности города Рассказово». Как филиал Тамбовского областного краеведческого музея, он был открыт для массовых посещений.

С 1999 года он размещается в старинном двухэтажном здании XIX века, которое принадлежало купцу Ивану Николаевичу Желтову, владельцу крупного кожевенного производства.

С декабря 2006 года музей носит статус краеведческого и является самостоятельным юридическим лицом.

Иллюстрации:

Краеведческий музей города Рассказово.