РАСПУТИН (НОВЫХ) ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ

Крестьянин, приближенный императора Николая II и его семьи.

Распутин был необычной личностью, обладал острым умом, способностью к внушению и, возможно, медицинскими способностями. Его сторонники считали Распутина православным подвижником, «старцем», а противники — проходимцем и аферистом. Путешествовал по «святым местам», включая Иерусалим. Обвинялся в «хлыстовстве». 1 ноября 1905 года познакомился с Николаем II. Лечил болезненного наследника Алексея народными средствами, возможно, прибегая к внушению. Пользуясь доступом к царю, Распутин обращался к нему с просьбами, в том числе коммерческого свойства. Получая за это деньги от заинтересованных людей, Распутин тут же раздавал их часть нищим и крестьянам. Распутин не имел ясных политических взглядов, но твердо верил в связь народа и монарха и недопустимость войны. В 1912 году выступал против вступления России в Балканские войны. В 1907 году по просьбе Распутина получил новую фамилию Новых.

Для либеральной оппозиции Распутин был символом деградации самодержавия, коррупции в окружении самодержца, суеверия царской семьи, верившей в способности старца к провидению и богообщению. Либеральная пресса распространяла слухи о плутовстве и развратном характере Распутина. Николай II несколько раз высылал Распутина, но затем возвращал его в столицу по настоянию императрицы Александры Федоровны.

Агитация против Распутина серьезно компрометировала монархию. 29 июня 1914 года Распутин был ранен религиозной фанатичкой, что помешало ему вмешаться в обсуждение возможности вступления Россию в Первую мировую войну. Во время войны влияние Распутина упало, но в придворных кругах его продолжали ненавидеть, считая его виновным в падении авторитета монархии. Распутин был убит группой влиятельных монархистов, в которую входили Ф. Юсупов, В. Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Суд над убийцами, поступок которых вызвал одобрение даже в окружении императора, не состоялся.

Исторические источники:

Житие блудного старца Гришки Распутина: сборник. М., 1990;

Последние дни Распутина. М., 2005;

Святой чёрт. Тайна Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы следственной комиссии. М., 1990.