Распу́тин, Григорий Ефимович

Распу́тин (Новых) , Григорий Ефимович (09[21].01.1869, с. Покровское Тюменского уезда Тобольской губ. — 17[30].12.1916, Санкт-­Петербург) — крестьянин, приближенный императора Николая II и его семьи. Обладал способностью к внушению и, возможно, даром целителя. Его сторонники считали Р. православным подвижником, «старцем», а противники — проходимцем и аферистом. 1[14] ноября 1905 познакомился с Ник﻿олаем II. Лечил болезненного наследника Алексея народными средствами, возможно, прибегая к внушению. Пользуясь доступом к царю, Р. обращался к нему с просьбами, в том числе коммерческого свой­ства. Получая за это деньги от заинтересованных людей, Р. раздавал их часть нищим и крестьянам. В 1906 в результате обращения к императору Р. получил новую фамилию Р.-Новых. Верил в связь народа и монарха и в недопустимость вой­ны. В 1912 выступал против вступления России в Балканские вой­ны . Либеральная пресса распространяла слухи о плутовстве и развратном характере Р. Николай II несколько раз высылал Р., но затем возвращал его в столицу по настоянию императрицы Александры Федоровны . 29 июня [12 июля] 1914 Р. был ранен религиозной фанатичкой и не мог оказать влияния на императора во время обсуждения возможности вступления России в Первую мировую вой­ну 1914–1918 . Во время вой­ны влияние Р. упало, но в придворных кругах его продолжали ненавидеть, считая виновным в падении авторитета монархии. Р. был убит группой влиятельных монархистов, в которую входили Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович.

Ист. : Святой черт. Тайна Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы следственной комиссии. М., 1990; Последние дни Распутина. М., 2005.

Лит .: Платонов О. А. Жизнь за Царя (правда о Григории Распутине). Санкт-­Петербург, 1997; Варламов А. Н. Григорий Распутин-­Новый. М., 2007; Боханов А. Н. Григорий Распутин. Мифы и реальность. М., 2014. А. В. Шубин.