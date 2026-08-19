Распа́д СССР

Распа́д СССР — процесс прекращения существования СССР в 1991.

Имел множество объективных причин — усиление этно-национальных противоречий в 1980‑е, тяжелый экономический кризис, ослабление центральной власти СССР («союзный центр») в ходе реформ Перестройки . В то же время, эти факторы могли и не привести к прекращению существования СССР, лишь изменив его форму и сократив территорию. Решающий удар по существованию СССР нанесли конкретные факторы политической борьбы в 1990–1991, острое соперничество лидеров демократического движения в СССР во главе с Б. Н. Ельциным , пришедших к власти в Российской федерации, и «союзного центра» во главе с президентом СССР М. С. Горбачевым при одновременной изоляции его как от радикальных реформаторов («демократов»), так и от консерваторов. Сепаратистскую позицию занял ряд республиканских властных элит. Противоборство республиканских и союзных властей на территории центральных регионов СССР привело к резкому ослаблению всей системы Советского Союза. Несмотря на ослабление союзного центра, СССР еще сохранял значительную электоральную базу. 17 марта 1991 за сохранение «обновленного Союза» на референдуме высказалось большинство жителей страны.

В результате Ново-­Огаревских переговоров между Горбачевым и главами республик ко 2 августа 1991 был подготовлен проект союзного договора, сохранявшего преобразованный СССР и открывавший возможность для дальнейшего реформирования его конституционного устройства. Подписание договора, намеченное на 20 августа, было сорвано выступлением Государственного комитета по чрезвычайному положению 19–21 августа. После его подавления вся власть в Москве перешла к российским властям, союзный центр был дезорганизован. Республики Прибалтики, воспользовавшись ситуацией, настаивали на своей независимости, которая была признана 6 сентября новым, уже коллективным руководством СССР — Государственным советом, состоявшим из глав республик.

Республики СССР стали провозглашать независимость, но с участием М. С. Горбачева и ряда глав республик продолжались переговоры о новом союзном договоре Союза Суверенных государств. Руководители республик склонялись к мысли о том, что им нужна вся полнота власти, без какого‑либо союзного центра. Из переговорного процесса вышла Украина. Национальные номенклатуры все теснее сотрудничали с радикальными национальными движениями. Националистически настроенная интеллигенция получила контроль над средствами массовой информации. 1 декабря 1991 на референдуме более трех четвертей граждан Украины проголосовало за отделение от СССР, президентом Украины был избран сторонник курса на независимость Л. М. Кравчук . Это завело в тупик переговоры о союзном договоре. 8 декабря были заключены Беловежские соглашения 1991 о прекращении существования СССР «как геополитической реальности», денонсации договора 1922 об образовании СССР (что было юридическим абсурдом, так как этот договор был поглощен конституциями СССР) и образовании Союза независимых государств (СНГ). 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение о СНГ и принял постановление о выходе РСФСР из состава СССР. 21 декабря в Алма-­Ате прошла встреча 11 руководителей суверенных государств (кроме Прибалтики и Грузии), которые подписали Декларацию СНГ. Тогда же президент Казахстана Н. А. Назарбаев торжественно объявил, что Советского Союза более не существует. 25 декабря М. С. Горбачев заявил о прекращении своей деятельности в качестве президента СССР. Над Кремлем был спущен государственный флаг СССР и поднят российский триколор. 26 декабря на последнем заседании Совета Республик Верховного Совета СССР принята декларация, констатировавшая прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права.

Ист. : Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992; Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994; Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995; Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М. С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 1995; Распад СССР. М., 2006.

Лит. : Шубин А. В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005; Его же. Распад СССР: субъективный фактор // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. М., 2007; Медведев Р. А. Советский Союз: последние годы жизни. М., 2009. А. В. Шубин.