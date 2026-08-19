РАСМУССЕН КНУД

Ранние годы

Кнуд Расмуссен родился 7 июня 1879 г. в г. Якобсхавн. Его отец был датским миссионером, прожившим большую часть жизни в Гренландии.

Детские годы Р. провел в Гренландии, тесно взаимодействуя с местными жителями. Прекрасно знал язык аборигенов, их традиции, способы охоты и т.д.

В 1891 г. семья отправилась в Данию ввиду годового отпуска отца. Здесь Р. отдали в гимназию. Обучение он продолжил и после возвращения семьи в Якобсхавн. Только в 1896 г. семья вновь оказалась вместе – отцу передали приход в Линге Аллеред.

В 1898 г. Р. закончил гимназию и стал студентом Копенгагенского университета. В вузе его интересовали философия, этнография, история, география, геология, зоология, ботаника.

Новые горизонты

Как обозреватель «Kristeligt Dagblad» в 1900 г. Р. отправился вместе с Л. Мюлиус-Эриксеном в Исландию; в 1901 г. посетил шведскую Лапландию.

В 1902 г. Р. стал участником первой экспедиции в Гренландию, которой руководил Л. Мюлиус-Эриксен. Группа исследовала быт, фольклор и культуру гренландских эскимосов, побывала в Западной Гренландии, пересекла по льду на собаках залив Мелвилл, вышла к землям эскимосов Эта и осенью 1904 г. вернулась домой.

Решением датского правительства Р. в 1905 г. отправился на запад Гренландии для определения перспектив оленеводства. В 1906 – 1908 гг. он вновь побывал на острове для изучения культуры и быта аборигенов.

Бизнесмен

В 1910 г. Р. организовал торговую факторию Туле у мыса Йорк. Фактория продавала товары охотничьего промысла, оружие, горючее, продукты и др. В 1920 г. фактория официально вошла в состав Дании, а Р. назначен представителем Дании в Туле.

Р. принадлежит инициатива проведения семи полярных экспедиций, вошедших в историю как «тулеские». В 1912 – 1933 гг. были исследованы земли Гренландии и севера Канады, собраны данные по географии и геологии регионов, о быте и культуре эскимосских племен, проживающих от Атлантики до Тихого океана. Результаты экспедиций были опубликованы в книгах Р.

С 1912 г. – почетный член Американского географического общества, с 1924 г. – почетный доктор Копенгагенского университета.

21 декабря 1933 г. Р. скончался в Копенгагене от последствий пищевого отравления, произошедшего в Гренландии осенью 1933 г.