РАСКОВА Марина Михайловна

Советская летчица-штурман, Герой Советского Союза (1938), майор (1942).

Родилась в Москве в семье педагогов. В юности Марина, как и тысячи молодых людей в СССР, увлеклась авиацией. В 1932 г. пришла на работу в аэронавигационную лабораторию Академии воздушного флота им. Н. Е. Жуковского. В 1934 г. получила звание штурмана в Центральном учебном комбинате Гражданского воздушного флота, а через год окончила школу пилотов Центрального аэроклуба. В 1938 г. Раскова вступила в ряды Красной Армии. 2 июля 1938 г. в качестве штурмана она вместе с П. Д. Оси-пенко и В. Ломако совершила на гидросамолете дальний беспосадочный перелет из Севастополя в Архангельск. 24 сентября того же года вместе с В. С. Гризодубовой и П. Д. Осипенко на самолете АНТ-37 «Родина» М. М. Раскова отправилась в новый дальний перелет по маршруту Москва — Дальний Восток. Спустя 2б часов 29 минут после старта самолет, пролетев 5947 км, из-за технических проблем совершил вынужденную посадку недалеко от Комсомольскана-Амуре, побив тем не менее женский мировой рекорд дальности полета. 2 ноября 1938 г. отважные летчицы были удостоены звания Героя Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны, в октябре 1941 г., Марина Раскова выступила с инициативой создания женских авиационных полков, поскольку в стране было много женщин-летчиц, желавших сражаться за Родину, и возглавила авиагруппу по их формированию. Всего было сформировано 3 женских авиаполка: легких ночных бомбардировщиков на самолетах У-2 (По-2), пикирующих бомбардировщиков на Пе-2 и истребителей на Як-1. Раскова стала командиром авиаполка пикировщиков и трагически погибла недалеко от Саратова при исполнении служебных обязанностей. Ее похоронили на Красной площади у Кремлевской стены. Созданные по инициативе Расковой женские авиачасти прошли славный боевой путь. Истребительный авиаполк действовал в системе ПВО, но несколько его летчиц были направлены на фронт. Две из них — Лидия Литвяк и Екатерина Буданова — стали единственными в мире женщинами-асами. На их счету было 14 и 10 сбитых вражеских самолетов соответственно. К сожалению, обе отважные женщины погибли в боях в 1943 г. Женские бомбардировочные полки всю войну действовали на фронте и заслужили право именоваться гвардейскими (46-й гвардейский ночной и 125-й гвардейский пикирующих бомбардировщиков), несколько летчиц стали Героями Советского Союза.