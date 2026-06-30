РАСИН ЖАН

Французский драматург XVII века. Один из основателем классического театра.

Биография

Происходил из семьи налогового чиновника Жана Расина. В возрасте двух лет маленький Жан-Батист потерял мать – та скончалась при следующих родах. Недолгое время у мальчика и его младшей сестры была мачеха, однако отец также умер совсем молодым. В итоге, воспитание детей легко на плечи их бабушки.

В 10 лет Расин был отправлен на учебу в школу при цистерцианском аббатстве Пор-Рояль-де-Шан, а через шесть лет перешел на обучение в саму обитель. Здесь будущий драматург получил хорошее филологическое образование и полюбил древнегреческих классиков благодаря своим выдающимся педагогам П. Николю, К. Лансло, А. Ле Мэстру и Ж. Гамону.

Дальнейшее образование Расин получил в столичном коллеже Аркур. Вскоре после этого завсегдатай творческих салонов, юноша познакомился с выдающимися литераторами своего времени – Мольером , Лафонтеном , Буало. Тогда же он написал оду «Нимфа Сены», удостоившуюся внимания короля Людовика XIV .

В 1661 году, имея шанс получить церковный бенефиций и тем самым обеспечить себя, Расин приехал на юг Франции в Юзес, однако это чаяние не было удовлетворено, молодой литератор был вынужден вернуться в Париж ни с чем.

Первая половина 1660-х – время одних из самых ранних пьес драматурга – «Фиваиды» и «Александры Великого». Они были поставлены самим Мольером, однако не имели особого отклика у публики. В середине 60-х известный при дворе Расин получил в покровители мадам де Монтеспан, фаворитку «короля-солнце», а затем подружился и с самим монархом. Последующие годы стали временем настоящего расцвета таланта и всеобщей популярности Расина. Тогда он создал главные свои произведения – «Андромаху» (1667), «Британика» (1669), «Беренику» (1670), «Ифигению» (1674) и «Федру» (1677). Поразительно, но, пожалуй, самая легендарная пьеса Расина «Федра» первоначально была очень плохо встречена публикой, после чего автор почти десять лет не возвращался к драматургии, переключившись на свою работу придворного историографа. Однако в последние годы жизни Расин создал еще несколько пьес.

Выдающийся драматург скончался весной 1699 года во французской столице. Погребен на церковном кладбище Сен-Этьен-дю-Мон.

Творчество

Знаток и ценитель древнегреческой литературной традиции, Расин работал в жанре неоклассической трагедии, избирая исторические и мифологические сюжеты. Так, «Андромаха», премьеру которой посетил король Людовик, рассказывала о дальнейшей судьбе героев Троянского цикла (с последним связана и драма «Ифигения»), «Британик» - о временах правления императора Нерона; «Береника» - о римском императоре Тите и его невесте палестинской царице Беренике, «Федра» основывалась на мифах о Тесее. Все расиновские драмы акцентировались на темах любви и страсти, часто трагической. Автор строил пьесы не на внешних событиях, а на общении и действиях героев, показывая весь психологический драматизм и накал их чувств.

Наряду с Пьером Корнелем и Жаном-Батистом Мольером Расин стал одним из столпов мировой драматургии, заложив основы национальной классической драмы и театра.