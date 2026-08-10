РАШИН АЛОИЗ

Чешский политик и экономист, один из «мужей 28 октября», первый министр финансов в независимой Чехословакии.

Юность. Движение прогрессистов

Родился 18 октября 1867 г. в городке Неханице на западе Чешских земель в семье пекаря. Был девятым из десяти детей в семье. Его отец, Франтишек Рашин (1830-1903), был человеком деятельным и активным, участвовал в общественной жизни и даже был депутатом Рейхсрата.

По окончании начальной школы Алоиз Рашин, как самый способный из детей семьи, был отправлен учиться в гимназию в город Новы Быджов. Затем он проходил обучение в гимназиях в городах Броумов и Градец Кралове. В 1886 г. Алоиз Рашин поступил на медицинский факультет Пражского университета, однако не смог продолжить обучение там по состоянию здоровья и перевелся на юридический факультет, который окончил в 1891 г.

С самого начала своей учебы на юридическом факультете Пражского университета Рашин оказался в центре общественной жизни студентов, сконцентрированной вокруг «Журнала чешского студенчества». Кроме того, Рашин был членом студенческого объединения «Славия», куда также входили такие деятели молодежного прогрессистского движения как Антонин Гайн, Карел Станислав Сокол, Вацлав Клофач, Антонин Чижек. В 1892 г. Рашин был избран председателем этого объединения. Годом ранее он издал брошюру «Чешское государственное право», которая была конфискована властями, а сам Рашин оказался под следствием. Кроме того, он печатался в ряде прогрессистских изданий, таких как «Независимость» («Neodvislost»), «Нове проуды» («Nové proudy») и «Розгледы» («Rozhledy»). В своих статьях он затрагивал проблемы смертной казни, политических преступлений, судейской непредвзятости и др.

В 1890-е гг. Рашин принадлежал к прогрессистскому движению – объединению молодых выпускников университета и студентов, выступавших с острой антиклерикальной программой, стремившихся решить социальный вопрос, при этом уделяя большое внимание вопросу национальному. В 1893 г. за ряд уличных выступлений, имевших антигосударственный характер, прогрессисты были подвергнуты репрессиям. Были закрыты и запрещены к печати все их печатные органы, а в сентябре в Праге было объявлено чрезвычайное положение. К октябрю 1893 г. было арестовано 70 молодых активистов, в том числе и Рашин. Всего он пробыл в заключении около 1,5 лет. Политические заключенные того времени не находились в информационной изоляции: они активно обменивались письмами друг с другом и с внешним миром. В обширной переписке лидеров прогрессизма тех лет видны разногласия, впоследствии приведшие к распаду единого движения.

Дальнейшая политическая деятельность

Когда в конце 90-х гг. прогрессистское движение разделилось на несколько течений, Алоиз Рашин вместе с К.С.Соколом возглавил националистическое крыло прогрессистов, из которого в феврале 1899 г. было образована Радикальная государственно-правовая партия, печатными органом которой стал еженедельник «Слово», издаваемый Рашиным. Решение чешского вопроса Рашин видел возможным с помощью развития экономики Чешских земель. Однако партия осталась малочисленной, не обладающей серьезным влиянием, и через два года Рашин порвал отношения с ней. Он постепенно пришел к убеждению, что в современных условиях радикальные методы не могут принести успеха, и в начале 1906 г. вступил в младочешскую партию.

Рашин, вместе с Й. Прейссом, заведовал экономической рубрикой в главном печатном органе младочехов – газете «Народни листы» («Národní listy»). Кроме того, он был одним из соавторов экономической программы партии. В июне 1911 г. был избран депутатом Рейхсрата и стал вторым после К. Крамаржа человеком в партии.

После начала Первой мировой войны Рашин занял антиавстрийскую позицию и принял участие в деятельности «Чешской мафии» - подпольной организации сопротивления. В июле 1915 г. он был арестован, вместе с К. Крамаржем в ходе большого процесса в Вене был осужден и в июне 1916 г. приговорен к смертной казни. В январе 1917 г. новый император Карл I заменил смертный приговор на 10 лет заключения, а в июле того же года Рашин был амнистирован.

Осенью он, наряду с К. Крамаржем, снова занял важное место в партии младочехов, а затем во вновь созданной Государственно-правовой партии. В то время как Крамарж был представителем партии в ее сношениях с внешним миром, Рашин стоял во главе ее внутриполитической деятельности.

В июле 1918 г. он стал членом президиума восстановленного Национального комитета и со своими товарищами готовил законы для будущего независимого государства. Он также был членом группы «мужи 28 октября» - организации членов президиума Национального комитета, осуществившего захват государственной власти в последние дни октября 1918 г., когда после «Ноты Андраши» Австро-Венгрия фактически капитулировала. Также Рашин был автором проекта первого закона, на основании которого Национальный комитет 28 октября провозгласил создание независимого чешского государства.

В новой республике Рашин стал очень популярным, заняв пост министра финансов в первом правительстве. 5 января 1923 г. на него было произведено покушение, единственное в политической истории Чехословакии, и от полученных травм Алоиз Рашин скончался.