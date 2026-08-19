Рамо́н Беренге́р IV Святой
Рамо́н Беренге́р IV Святой (катал. Ramon Berenguer IV el Sant) (1113/14, Барселона — 06.08.1162, Борго-Сан-Дальмаццо, Пьемонт) — граф Барселоны (с 1131), «принцепс» Арагона (с 1137). Получил власть над королевством Арагон благодаря браку с принцессой Петронилой, наследницей короля Рамиро II Монаха. По завещанию Альфонсо I Арагонского королевство должно было отойти духовно-рыцарским орденам, но Р. Б. IV С. решил проблему благодаря прочным отношениям с орденами и крупным земельным пожалованиям, добился признания от папы Римского. Однако Р. Б. IV С. не использовал королевский титул. Путем переговоров был улажен конфликт с леоно-кастильским королем Альфонсо VII Императором, претендовавшим на Сарагосу. Р. Б. IV С. признал себя вассалом Альфонсо VII, который женился на его сестре, после чего оба правителя начали совместные военные действия против мусульман. По договору в Тудилене 1151 Р. Б. IV С. получил право на еще не отвоеванные земли Валенсии и Мурсии. В 1148 он захватил Тортосу, в 1149 — Фрагу и Лериду. После смерти своего брата-близнеца, Беренгера Рамона I, графа Прованса (1131–1144), исполнял обязанности регента при малолетнем племяннике Рамоне Беренгере III. Скончался в Пьемонте, направляясь на переговоры с Фридрихом I Барбароссой о браке своего племянника с дочерью императора.
Лит.: Schramm P. E. Ramón Berenguer IV // Història de Catalunya. Biografies Catalanes. Vol. 4: Els Primers Comtes-Reis. Barcelona, 1960. P. 1–53. Г. А. Попова.