Рамо́н Беренге́р IV Святой

Рамо́н Беренге́р IV Святой ( катал. Ramon Berenguer IV el Sant) (1113/14, Барселона — 06.08.1162, Борго-­Сан-­Дальмаццо, Пьемонт) — граф Барселоны (с 1131), «принцепс» Арагона (с 1137). Получил власть над королевством Арагон благодаря браку с принцессой Петронилой, наследницей короля Рамиро II Монаха. По завещанию Альфонсо I Арагонского королевство должно было отойти духовно-­рыцарским орденам , но Р. Б. IV С. решил проблему благодаря прочным отношениям с орденами и крупным земельным пожалованиям, добился признания от папы Римского. Однако Р. Б. IV С. не использовал королевский титул. Путем переговоров был улажен конфликт с леоно-­кастильским королем Альфонсо VII Императором , претендовавшим на Сарагосу. Р. Б. IV С. признал себя вассалом Альфонсо VII, который женился на его сестре, после чего оба правителя начали совместные военные действия против мусульман. По договору в Тудилене 1151 Р. Б. IV С. получил право на еще не отвоеванные земли Валенсии и Мурсии. В 1148 он захватил Тортосу, в 1149 — Фрагу и Лериду. После смерти своего брата-­близнеца, Беренгера Рамона I, графа Прованса (1131–1144), исполнял обязанности регента при малолетнем племяннике Рамоне Беренгере III. Скончался в Пьемонте, направляясь на переговоры с Фридрихом I Барбароссой о браке своего племянника с дочерью императора.

Лит.: Schramm P. E. Ramón Beren­guer IV // Història de Catalunya. Biografies Catalanes. Vol. 4: Els Primers Comtes-­Reis. Barcelona, 1960. P. 1–53. Г. А. Попова .