Рамкхамхе́нг

Рамкхамхе́нг (? — 1299, по другим данным, 1322, Сукхотхай) — легендарный правитель Сукхотхая, тайского государства, существовавшего в бассейне р. Йом в XIII–XV вв.

В официальной историографии Таиланда правление короля Р. называется «золотым» веком, а Р. — идеальным монархом. Р. первым из тайских королей был удостоен титула «махарат» (великий). Cведения о его правлении основаны преимущественно на так называемой «стеле Р.», первом эпиграфическом памятнике на тайском языке, аутентичность которого до сих пор вызывает сомнения. Существует предположение, что надпись на стеле была сделана в середине XIX в. Год и место рождения Р. точно не установлены. Известно, что он был младшим сыном первого независимого правителя Сукхотхая, освободившегося из-под власти Ангкорской империи. На престол Р. взошел, предположительно, в 1279. Еще во времена правления отца он проявил себя как отважный воин, за что его прозвали Храбрый (Кхамхенг). Согласно надписи на стеле, во время его правления Сукхотхай превратился в процветающее государство, основанное на патронаже со стороны королевской власти. Р. приписывают множество достижений: он придумал тайский алфавит, упорядочил систему управления, развивал внутреннюю и внешнюю торговлю, значительно расширил территорию государства, в союзе с двумя северными тайскими князьями остановил монгольское нашествие, стал распространять буддизм. Обстоятельства и дата смерти Р. точно не известны. При его наследниках государство утратило былую мощь, а его границы сузились до размеров небольшого княжества.

Лит. : Griswold A. B. Towards a History of Sukhodaya Art. Bangkok, 1967; Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982. И. Н. Липилина .