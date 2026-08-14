Рами́ро II

Рами́ро II ( исп. Ramiro II) (ок. 900, ? — 01.951, Леон) — король Леона (с 931). Младший сын Ордоньо II , до 930 управлял Галисией и Сев. Португалией. Получил трон после отречения своего брата, Альфонсо IV, который спустя год попытался вернуть себе власть, но безуспешно. Сразу после окончания конфликта с братом передал Фернану Гонсалесу управление восточными областями королевства, объединив их в графство Кастилия . Неоднократно воевал с мусульманами Аль-­Андалуса , покорил земли к югу от р. Дуэро вплоть до р. Тормес. В 932 и 933 победил вой­ска кордовского халифа Абд-ар-­Рахмана III ан-­Насира в сражениях за крепости Мадрида и Осмы. Объединившись с правителями Наварры и Сарагосы, нанес крупное поражение мусульманам при Симанкасе в 939. Эти успехи позволили христианским правителям перейти от обороны к наступлению на землях между Дуэро и горами Центральной Кордильеры. Р. занял города в долине Тормеса — Саламанку и Ледесму, на востоке Фернан Гонсалес присоединил к своим владениям Сепульведу. Впоследствии между Р. и Фернаном Гонсалесом возник конфликт, по завершении которого наследник престола Ордоньо женился на Урраке, дочери графа Кастилии. В конце правления Р. отражал нападения мусульманских вой­ск на вновь присо­единенные территории, одержал победу в сражении при Талавере (950). По приказу Р. в Леоне была возведен королевский дворец, церкви Сан-­Сальвадор и Сан-­Марсело.

Лит. : Rodríguez Fernández J. Ramiro II, rey de León. Madrid, 1972. Г. А. Попова .