РАМАЗАНОВА Джамиля Нуровна

Родилась в 1975 г. Окончила в 1998 г. Факультет архивного дела Историко-архивного института РГГУ (специализация по кафедре Источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин «Памятники письменности Древней Руси»), историк-архивист.

В 2003 г. в Институте всеобщей истории РАН защитила диссертацию «Братья Лихуды и начальный этап истории Славяно-греко-латинской Академии (1685-1694 гг.)»

Кандидат исторических наук (2003), доцент (2010).

С 2001 г. – ассистент, с 2007 г. – старший преподаватель, c сентября 2010 г. – доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, с сентября 2011 г. – доцент кафедры вспомогательных и специальных исторических дисциплин Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин.

С 2013 г. – Заведующая Научно-исследовательским отделом редких книг (Музеем книги) Российской государственной библиотеки.

Учитель : д.и.н., проф. Борис Львович Фонкич.

Научные интересы: история просвещения XVII-XVIII вв., греческо-русские связи XVI-XVIII вв., источниковедение, греческая и русская палеография, кодикология, история греческой и кириллической печатной книги.

Сочинения : Рамазанова Д.Н. Богоявленская школа Лихудов – первый этап Славяно-греко-латинской Академии// Очерки феодальной России. Вып. 7. М., 2002. С. 211-237.

Рамазанова Д.Н. «Мечец Духовный» Иоанникия и Софрония Лихудов // Россия и Христианский восток. Вып. II-III. ― М., 2004. ― С. 451-464.

Рамазанова Д.Н. Новый перевод Козмы Ивирита и «Греческая грамматика» Константина Ласкариса // От Средневековья к Новому времени: Сборник статей в честь Ольги Андреевны Белобровой. – М.: «Индрик», 2006. – С. 523― 527.

Рамазанова Д.Н. Книги из собрания справщика книгопечатного двора Николая Семенова Головина (к истории частных библиотек конца XVII ― начала XVIII в.) // Румянцевские чтения : Материалы междунар. конф. Москва, 11―13 апр. 2006 г. ; Рос. Гос. библ. ― М.: Пашков дом, 2006. С. 230―235.

Рамазанова Д.Н. «Четырехъязычный лексикон» Герасима Влаха 1659 г. Новые материалы // Книга. Исследования и материалы. Сб. 88: в 2 ч. Ч. 2. М., 2008. ― С. 175-185.

Рамазанова Д.Н. Греческие списки сочинений основателей Славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов в рукописных собраниях Одессы и Харькова // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. ― Одесса, 2008. ― Т. 13. Вип. 8. ― C. 151-161.

Рамазанова Д.Н. Источники для изучения Итальянской школы Иоанникия и Софрония Лихудов (челобитные учеников и учителей) // Очерки феодальной России. ― Сб. 13. ―М.-СПб., 2009. ― С. 293-313.

Рамазанова Д.Н. «Лексикон треязычный» Федора Поликарпова в собрании Музея книги Российской государственной библиотеки // Вивлиофика: История книги и изучение книжных памятников. Вып. 1 / Российская гос. б-ка, НИО редких кн. (Музей книги). – М.: Пашков дом, 2009. ― С. 156-176.

Рамазанова Д.Н. История просвещения XVI-XVII вв. и палеографический метод. Учитель – ученик. // Хризограф. Вып. 3: Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи. Труды международной научной конференции. Москва, 5-7 сентября 2005 г. ― М., 2009. ― С. 179-187.

Рамазанова Д.Н. Бухарестский список «Хрисмологиона» Паисия Лигарида: палеографическое и кодикологическое исследование // Вестник РГГУ. Сер. «Исторические науки». Историография, источниковедение, методы исторических исследований. ― М., 2010. ― № 7 (50)/10. ― С. 178-191.

Рамазанова Д.Н. Экземпляры сочинений иерусалимского патриарха Хрисанфа Нотара в собрании Музея книги РГБ // Вивлиофика : История книги и изучение книжных памятников. Вып. 2 / Российская гос. Б-ка, НИО редких кн. (Музей кн.). – М. : Пашков дом, 2011. – С. 166-186.

Рамазанова Д.Н. Греческие и латинские книги XVI-XVIII вв. из собрания архимандрита Евфимия (Ливерия) Колетти: проблемы источниковедческого исследования // Вестник РГГУ. Сер. «Исторические науки». Историография, источниковедение, методы исторических исследований. ― М., 2011. ― № 12 (74)/11. ― С. 224-235.

Рамазанова Д.Н. «Школа письма» Луки Бозеу: выявление, описание и изучение рукописей, принадлежащих одной писцовой школе (по рукописям РНБ и БАН) // Современные проблемы археографии: Сб. ст. по материалам конф., проходившей в Библиотеке РАН 25-27 мая 2010 г. - СПб.: БАН.- 2011.- С. 165-178.