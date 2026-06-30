Раматхибоди I

Раматхибоди I (Пхрараматхибоди I) (ок. 1314, ? — 1369, Аютия) — основатель тайского государства Аютия (Айуттхайа) в 1350 (по другой версии — в 1351), родоначальник династии Утхонг.

Происхождение Р. I точно не известно. По разным версиям, Р. I происходил из тайской династии правителей княжества Йонок Чиангсен (существовавшее в VIII–IX вв. на cевере современного Таиланда), или из монской династии Лопбури (Лаво или Лавапуры, государства, существовавшего в VII–XIV вв. в восточной части бассейна р. Тяопхрайи), или был этническим китайцем — торговцем из Пхетбури. При этом все версии сходятся в том, что, спасая людей от эпидемии или от нашествия врагов, он привел их в 1350 (или в 1351) в земли, где сливаются три реки: Тяопхрайа, Лопбури и Пасак, основал город Аютия, который стал столицей одноименного государства (называемого в иностранных источниках Сиамом), и провозгласил себя королем. Ко времени его правления относится зарождение тайской государственности — формирование территории и системы управления на основе принципов буддийской космологии или системы «круга земель (мыангов)» и соответствующего свода законов. В результате военной экспансии и династических союзов к концу жизни Р. I территория Аютии включала земли бассейна Тяопхрайи, часть Малаккского п-ова, имела выход к Андаманскому морю. После смерти Р. I в 1369 престол перешел к его сыну Рамесуану, который через год был смещен, но через 18 лет смог вернуть власть и продолжить династию.

Лит. : Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Charnvit Kasetsiri . Ayutthaya History and Politics. Bangkok, 1999. И. Н. Липилина .