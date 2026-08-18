Рáма IX

Рáма IX (Пхумипхон Адульядет, Пхрапораминтхра махапхумипхон адулайадет) (05.12.1927, Кембридж, Массачусетс — 13.11.2016, Бангкок) — король Таиланда (1946–2016).

Родился в США, где в это время учился его отец — принц Махидон Адульядет, сын короля Рамы V от одной из младших жен. После смерти отца семья обосновалась в Швейцарии. В связи с отсутствием прямых наследников у отрекшегося от престола в 1935 короля Рамы VII (1925–1935), королем Рамой VIII был провозглашен старший брат Пхумипхона — Ананмахидон. В 1946 Рама VIII был убит при невыясненных обстоятельствах, и Пхумипхон стал новым королем Таиланда Р. IХ. Церемония коронации состоялась в 1950, когда он вернулся в страну после завершения учебы в Швейцарии. После восшествия на престол ему пришлось восстанавливать авторитет королевской власти, который был подорван в период военного авторитарного режима Пхибунасонгкхрама . Действуя в соответствии с принятыми в тайском обществе традиционными представлениями о монархии, Р. IХ смог довольно быстро завоевать уважение народа, стать национальным лидером. Он много ездил по стране, инициировал программы развития сельских районов и помощи малоимущим. В то же время его политическая роль была неоднозначной. Декларируя приверженность демократии, Р. IХ в действительности не раз поддерживал военные перевороты. С 1960 и по настоящее время день рождения Р. IХ 5 декабря является национальным днем Таиланда. Последние годы жизни практически постоянно находился в госпитале.

Лит. : Handley P. M. The King Never Smiles. London, 2006; King Bhumibol: Strength of the Land. Bangkok, 2008. И. Н. Липилина .