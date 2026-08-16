Рáма IV

Рáма IV (Монгкут, Махамонгкут пхратьом клаутяуйухуа) (18.10.1804, Тхонбури — 01.10.1868, Бангкок) — король Сиама (1851–1868), инициатор реформ.

Старший сын короля Рамы II, рассматривался как его преемник. Однако после скоропостижной смерти короля в 1824 на престол был возведен его брат принц Тьетсабодин, известный как Рама III. Монгкут, незадолго до этого принявший постриг по достижении 20‑летия, сохранил монашеский сан. За время пребывания в монастыре Монгкут получил традиционное религиозное образование и глубоко изучил буддийский канон, а также с помощью французского миссионера Ж.-Б. Паллегуа познакомился с европейскими науками: историей, географией, физикой, астрономией, выучил английский и французский языки. В 1833 он основал секту Тхаммаютникая, куда собрал наиболее образованную часть буддийского духовенства, и начал работу по унификации и переводу на тайский язык буддийского канона. После смерти Рамы III Монгкут, сложив с себя сан, был провозглашен королем. Будучи широко образованным, Р. IV смог выйти за рамки традиционной тайской монархии, начал процесс модернизации страны и десакрализации королевской власти, ограничил некоторые формы денежной и правовой зависимости населения, упорядочил и диверсифицировал земельные налоги, ввел единую денежную единицу. Но полномасштабные реформы Р. IV провести не успел, так как умер от малярии, которой заразился во время поездки в Хуахин, где проводил астрономические наблюдения.

Ист. : Pallegoix J.-B. Description du royaume Thai ou Siam. 2 vols. Paris, 1854; Bowring J . The Kingdom and People of Siam. 2 vols. London, 1857.

Лит .: Chula Chakrabongse . Lords of Life. A History of the Kings of Thailand. London, 1960. И. Н. Липилина .