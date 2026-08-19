Рáкоци Фéренц II

Рáкоци Фéренц II ( венг . II. Rákóczi Ferenc) (27.03.1676, Борши, ныне Борша, Словакия — 08.04.1735, Родосто, ныне Текирдаг, Турция) — князь Трансильвании (с 1704), руководитель освободительной вой­ны против Габсбургов в Венгрии и Трансильвании в 1703–1711 (см. Ракоци Ференца II движение ). Из знатного венгерского рода Ракоци. Сын Ференца I Ракоци и Илоны Зрини, пасынок руководителя антигабсбурского движения куруцев Имре Тёкёли. После смерти отца опеку над Р. Ф. II сохранила мать, но при верховном опекунстве Леопольда I Габсбурга , стремившегося обеспечить контроль над влиятельным и мятежным родом. Детство провел в венгерских резиденциях семьи, в том числе в замке Мункач (ныне Мукачево), где вместе с матерью и стоявшими на ее стороне куруцами Тёкёли пережил долгую осаду имперских вой­ск. После падения Мункача в 1689 вместе с матерью и сестрой был принудительно перевезен в Вену, к императорскому двору. Воспитывался иезуитами. Получил образование в Пражском университете и Италии. С 1694 поставлен ишпаном комитата Шарош, где его предки располагали обширными земельными владениями и уже возглавляли комитат. Расчеты Габсбургов на лояльность Р. Ф. II не оправдались. Послевоенная политика австрийского правительства, ущемлявшая права и свободы венгров, привела его накануне вой­ны за Испанское наследство в лагерь венгерских противников Габсбургов, искавших в Европе союзников против династии. В 1700 Р. Ф. II вступил в тайную переписку с Людовиком XIV . Заговор был раскрыт, Р. Ф. II посажен в тюрьму, откуда бежал и укрылся в Польше. Тем временем в Венгрии назревал социальный взрыв. В 1703 Р. Ф. II возглавил армию повстанцев-­куруцев на северо-­востоке Венгрии. В 1704 Р. Ф. II был избран князем Трансильвании, в 1705 провозглашен «князем-­предводителем» Венгрии, которую объявил «конфедерацией». В руках Р. Ф. II оказалась большая часть Венгрии. Государственное собрание 1707 в Оноде приняло решение о низложении Габсбургов. Однако возникшие в лагере куруцев неразрешимые противоречия, их военные неудачи, а также отсутствие реальной помощи со стороны иностранных союзников привели к тому, что руководители восстания были вынуждены отказаться от идеи отложения Венгрии от Габсбургов, сложить оружие и без ведома Р. Ф. II 30 апреля 1711 заключить мир с императором в Сатмаре. Р. Ф. II еще до подписания мира покинул Венгрию, надеясь получить помощь для продолжения вой­ны. В Венгрию он больше не вернулся. Умер в Родосто. Национальный герой Венгрии.

Лит. : Ágoston G., Oborni T. A tizenhetedik század története. Budapest, 2000; Köpeczi B., Várkonyi Á. R. II. Rákóczi Ferenc. 3. kiad. Budapest, 2004; Heckenast G. : Ki kicsoda a Rákóczi-­szabadságharcban? Életrajzi adattár. Budapest, 2005; II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja / Szerzők A. Balla, G. Dávid, P. Fodor, B. Köpeczi, etc. Budapest, 2005; Winkelbauer Th. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, 1522–1699. 2 vols . Vienna, 2003. Т. П. Гусарова.