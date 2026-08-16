Рáкоци Дёрдь I
Рáкоци Дёрдь I (венг. I. Rákóczi György) (08.06.1593, Серенч, Венгрия — 11.10.1648, Дюлафехервар, ныне Альба-Юлия, Румыния) — князь Трансильвании (с 1630). Сын венгерского дворянина, участника антигабсбургского движения Жигмонда Ракоци, избранного трансильванским князем (1607), после смерти которого занимал высокие должности (королевский стольник, ишпан комитата Боршод, капитан крепости Онод), а также владел обширными землями.
В 1619 Р. присоединился к Г. Бетлену, с началом Тридцатилетней войны 1618—1648 выступившему против Фердинанда II Габсбурга в составе антигабсбургской коалиции. При участии вставших на его сторону пограничных воинов и хайдуков Р. Д. I захватил политический центр Верхней Венгрии — Кошице. Своими действиями способствовал военным успехам Бетлена в Зап. Венгрии, Австрии, Чехии. В 1613–1629 занимал высокие посты при князе.
В 1630 Р. Д. I в ходе острой борьбы был избран трансильванским князем. Продолжал политику Бетлена. Укреплял центральную власть и позиции правителя: подавил сопротивление аристократии, конфисковал владения непокорных, вернул казне перешедшие в частные руки владения и доходы, приумножал благосостояние собственной семьи. Поощрял развитие ремесел, торговли, сельского хозяйства. Экономика страны достигла наивысшего расцвета. Поддерживал образование, книгопечатание.
Вначале признанный Османской империей, Р. Д. I, проявив политическую самостоятельность, утратил расположение султана и должен был защищать себя с оружием в руках как от Порты, так и от Вены. Внешняя политика Р. Д. I была обусловлена событиями Тридцатилетней войны. Своим участием в ней в отдаленной перспективе добивался изгнания турок из Венгрии и Трансильвании, их воссоединения под властью независимой династии. Реально это означало скорейшее окончание европейской войны, переключение внимания Европы на освободительную войну с турками. В 1643 Р. Д. I вступил в союз со Швецией против Габсбургов, позже — с Францией. Но вмешательство султана, отозвавшего Р. Д. I с театра военных действий в Моравии, вынудило князя в 1645 заключить мир с Фердинандом III Габсбургом. По условиям Линцского мира князь получал несколько комитатов в Венгерском королевстве. Венгерские протестанты, включая крестьян, получали свободу вероисповедания, право свободного пользования храмами. Своими военными акциями и дипломатией Р. Д. I добился юридического признания на европейском уровне суверенности Трансильванского княжества. Заключительные документы Вестфальского мира 1648 среди других стран подписала Трансильвания. Этим не только признавался, но и гарантировался ее суверенитет всеми государствами, подписавшими этот мир, в том числе Габсбургами. Существование самостоятельной Трансильвании было продлено на полвека.
Лит.: Szilágyi S. I. Rákóczy György 1593–1648. Budapest, 1893; Nagy L. A „biblias őrálló” fejedelem. Budapest, 1984; Erdély története 1606‑tól 1830‑ig / Szerk. L. Makkai, Z. Szász. Budapest, 1986; Oborni T. Erdély fejedelmei. Budapest, 2002. Т. П. Гусарова.