РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ «ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»

Управляемое ракетное оружие Германии — Фау-1 (крылатая ракета) и Фау-2 (баллистическая) — было создано в период 1933-1943 гг. конструктором Вернером фон Брауном.

Фау-1 (V-1 от нем. Vergeltungswaffe — оружие возмездия) имела высоту подъема — 2 км, дальность полета — 370 км, скорость — 550-600 км/ч. Ее боевой заряд весил 770 кг. Автономная магнитно-гироскопическая система управления полетом обеспечивала горизонтальный перелет по заданному курсу и перевод в пикирование на цель. Первый боевой пуск состоялся 13 июня 1944 г. Основной целью этих ракет стал Лондон. Из 10 500 Фау-1 на территории Англии упало 3200 ракет, из них ок. 2500 — на Лондон. 25 % Фау-1 были сбиты английской истребительной авиацией, 17 % — зенитной артиллерией, 7 % — уничтожены с помощью аэростатов. Фау-2 (А-4) — одноступенчатая баллистическая ракета с автономным управлением на активном (первом) участке траектории. Жидкостный ракетный двигатель работал на 75-процентном этиловом спирте и жидком кислороде. Высота подъема — 100 км, дальность полета — 320 км, скорость — 6120 км/ч, боевой заряд — 800 кг. Первой боевой состоялся пуск 8 сентября 1944 г. по Лондону. Ракетное оружие Германии не выполнило своей основной задачи — деморализовать население Англии и принудить ее к миру с «Третьим рейхом» на его условиях. Примененное в последний год войны, оно уже никак не могло изменить ход событий. Тем не менее объекты ракетного оружия отвлекли на себя ок. 70 тыс. самолетовылетов авиации союзников, привели к потере 500 самолетов и ок. 3000 летчиков. Людские потери населения Англии составили 33 тыс. человек (ок. 23 % всех жертв от воздушных бомбардировок). Было разрушено и повреждено 1,5 млн зданий. Ракетные удары с разной интенсивностью продолжались до марта 1945 г. Немецкие баллистические и крылатые ракеты имели небольшую мощность боевого заряда, малую точность попадания в цель и низкую техническую надежность. Расчеты гитлеровского командования компенсировать конструктивные недостатки ракет массированностью их применения также не оправдались. Экономика Германии оказалась неспособной обеспечить выпуск ракет в требуемых масштабах. Все эти факторы обрекали на неизбежный провал попытки немецко-фашистского командования добиться своих стратегических целей с помощью ракет дальнего действия. Однако основное значение опыта боевого применения Фау-1 и Фау-2 состояло не в конкретных результатах ракетных ударов. Дальнобойные управляемые ракеты, продемонстрировав свои огромные потенциальные возможности, явились принципиально новым средством вооруженной борьбы. Опыт применения крылатых и баллистических ракет во 2-й мировой войне показал, что большая дальность их полета позволяет поражать крупные административно-политические и военно-экономические центры в глубоком тылу противника, а высокая скорость, большая высота полета и малое время предупреждения создавали огромные трудности для средств ПВО противника и исключали своевременное применение мер по укрытию населения. Кроме того, применение подвижных ракетных комплексов создавало возможность маневра ракетных подразделений, что обеспечивало их высокую живучесть и неуязвимость от ударов вражеской авиации. Удары Фау-2 по Лондону и другим городам свидетельствовали о том, что баллистические ракеты могут стать исключительно эффективным оружием, но только в том случае, если будут обладать значительной разрушительной силой, высокой точностью поражения объектов и большой технической надежностью. Запуски крылатых ракет с самолетов выявили большие возможности такого способа их применения, получившего впоследствии широкое развитие.

Исторические источники:

"Совершенно секретно! Только для комaндовaния!". М., 1967.

Автор статьи: Орлов А. С.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015