Рахо́й, Мариано

Рахо́й (Рахой Брей; исп. Rajoy) , Мариано (род. 27.03.1955, Сантьяго-де-­Компостела) — испанский государственный и политический деятель. Окончил юридический факультет Университета Сантьяго-де-­Компостела (1978), работал регистратором недвижимости. В 1981 вступил в Народный альянс (с 1989 Народная партия ; НП), работал в местных органах власти автономного сообщества Галисия. Депутат Конгресса депутатов Испании (нижняя палата парламента) в 1986, 1989–2018. Министр общественной администрации в 1996–1999, министр образования и культуры в 1999–2000 в правительстве Х. М. Аснара . Первый вице-президент правительства (2000–2003), министр внутренних дел (2001–2002), министр по делам правительства (2000–2001, 2002–2003). Вице-секретарь НП (1990–2003), генеральный секретарь НП (2003–2004), президент НП (2004–2018). Председатель правительства Испании (2011–2018). В целях борьбы с последствиями мирового экономического кризиса 2008 проводил политику жесткой экономии, сократил государственные расходы, добился существенного снижения темпов падения испанской экономики, сократил бюджетный дефицит. Во внешней политике ориентировался на Европейский союз, укрепление связей со странами Латинской Америки и Средиземноморья. Боролся с дезинтеграцией и сепаратистскими движениями в испанских регионах. Подал в отставку с поста председателя правительства Испании из-за коррупционных скандалов в партии. Отошел от активной политической жизни, работает регистратором недвижимости в Мадриде.

Соч. : En confianza: Mi vida y mi proyecto de cambio para España. Barcelona, 2011; Una España mejor. Barcelona, 2019.

Лит. : Аникеева Н. Е. Испания в период правления М. Рахоя (2011–2016 годы) // Новая и новейшая история. 2016. № 5. С. 138–151; Leal Costa M.-Á. La reforma administrativa del gobierno Rajoy (2012–2015). Sant Vicent del Ras­peig, 2016. Д. И. Юшина.