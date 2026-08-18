Рахмáн, Зиаур

Рахмáн, Зиаур (19.01.1936, Багбари, Британская Индия — 30.05.1981, Читтагонг, Бангладеш) — военный и политик, начальник штаба сухопутных вой­ск (25 августа — 3 ноября 1975; 7 ноября 1975 — 28 апреля 1978) и президент Бангладеш (21 апреля 1977 — 30 мая 1981).

Начав военную карьеру в пакистанской армии, Р. участвовал в Индийско-пакистанской вой­не 1965, с 1970 руководил пакистанскими подразделениями, дислоцированными в г. Читтагонг. Принимал активное участие в вой­не за образование Бангладеш: 27 марта 1971 зачитал по радио декларацию независимости страны, впоследствии командовал бангладешскими воинскими подразделениями. После окончания вой­ны (16 декабря 1971) продолжил службу в армии Бангладеш.

Политическая карьера Р. началась после убийства первого президента Бангладеш Рахмана Шейха Муджибура в ходе военного переворота и введения в стране военного положения 15 августа 1975. Новый президент Хондакер Мостак Ахмад назначил Р. начальником штаба сухопутных вой­ск; последовавший за этим период политической нестабильности был ознаменован целой серией военных переворотов, а также непродолжительным отстранением Р. от должности и его домашним арестом (3–7 ноября 1975). Но затем благодаря широкой поддержке в армейских кругах Р. сумел укрепить свои позиции: 29 ноября 1975 он был назначен главным администратором военного положения, 28 декабря 1975 ввел в стране чрезвычайное положение, 21 апреля 1977 объявлен президентом Бангладеш.

1 сентября 1978 Р. основал Националистическую партию Бангладеш (НПБ), председателем которой оставался вплоть до своей смерти. В феврале 1979 в Бангладеш состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала НПБ. Это позволило Р. отменить сначала военное положение (апрель 1979), а затем — чрезвычайное положение (ноябрь 1979). Был убит в результате очередного военного переворота.

Лит. : Franda M. Ziaur Rahman and Bangladeshi Nationalism // Econo­mic and Political Weekly. Vol. 16. 1981. № 10/12. P. 357–380; Islam S. S. The State in Bangladesh under Zia (1975–81) // Asian Survey. Vol. 24. 1984. № 5. P. 556–573. А. Л. Филимонова.