РАХИМОВ РАМИЛЬ НАСИБУЛЛОВИЧ

Родился в 1962 г. В 1988 г. закончил Башкирский государственный университет (БашГУ). В 1992–2012 гг. преподавал в Башкирском государственном университете, доцент. В 1993 г. в Башкирском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "Тептяри Башкирии в XVII – 60 гг. XIX века (социально-экономическое развитие)".

Работал доцентом кафедры историографии и источниковедения исторической факультет Башкирского госдарственного университета. С января 2013 г. занимается научной работой в Российском институте стратегических исследований.

Область интресов : Военная история России и сопредельных стран в XVIII – нач. ХХ века.

Сочинения: Автор свыше 250 научных работ, в том числе 6 монографий

Американский фронтир и Оренбургская пограничная линия: новый подход к истории юго-востока России // История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути, решения. Ч. 1. Оренбург, 2001;

Документы об участии башкирских полков в шведской и польской войнах в 1790-1792 гг. // Уникальные источники по истории Башкортостана. Уфа, 2001;

Проекты реформ Башкиро-мещерякского войска. Первая половина XIX века // Victoria. Gloria. Fama: Сб. материалов Международной научной конференции, посвященной 300-летию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ч. III. СПб., 2003;

История Уфимского пехотного полка. 1796-1833. Уфа, 2004.