РАФАЭЛЬ (собственно Раффаэлло Санти (Санцио), Raffaello Santi (Sanzio))

Итальянский живописец и архитектор. Рафаэль родился в Урбино в семье художника.

В 1500 г. отправился в Перуджу , где учился у Перуджино. В этот период созданы работы «Сон рыцаря», «Три грации», «Мадонна Конестабиле». В 1504 г. Рафаэль создал «Обручение Марии». С 1504 г. Рафаэль жил во Флоренции, где учился у Леонардо да Винчи и Фра Бартоломмео.

Во Флоренции Рафаэль создал серию Мадонн, которые принесли ему широкую славу. С 1508 г. Рафаэль работал в Риме при дворе папы Юлия II, который заказал ему росписи залов Ватиканского дворца.

В Риме Рафаэль проявил себя и как портретись. Он создал «Портрет папы Юлия II», «Портрет кардинала», портрет Льва X с кардиналами . Рафаэль-архитектор участвовал в строительстве собора святого Петра в Риме после смерти его предыдущего архитектора, Браманте.

Рафаэль изменил первоначальный замысел Браманте и спроектировал собор в виде базилики, однако достроил начатые Браманте лоджии. Рафаэлю принадлежат римская церковь Санто-Элиджо дельи Орефичи и капелла Киджи и некоторые другие здания.

Во Флоренции он начал строить палаццо Пандольфини. В последние года Рафаэль поручал многие работы своим ученика, лишь надзирая за общим их ходом.

Художник умер в 1520 г. в Риме.

Иллюстрации:

Автопортрет;

Сикстинская Мадонна;

Три грации.

Автор статьи: Г. А. Шмидт