РАЕВСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Протоиерей, писатель, общественный деятель

Происхождение и образование.

М.Ф. Раевский родился в Арзамасе в семье священника. Окончил духовную семинарию в Нижнем Новгороде. В 1829 г. он поступил в духовную академию в Санкт-Петербурге, где изучал богословские науки, церковное красноречие, философию, историю, словесность, языки. Раевский окончил академию в 1833 г., получив звание кандидата богословия. Кроме того, М.Ф. Раевский являлся членом-корреспондентом Императорского Одесского общества истории и древностей, почетным членом Югославянского исторического общества в Загребе, действительным членом Императорского русского географического общества, корреспондентом Санкт-Петербургской духовной академии, действительным членом Общества любителей естествознания и членом-корреспондентом Общества истории и древностей российских при Московском университете, почетным членом Санкт-Петербургского славянского благотворительного обществ и многих других организаций.

Работа в Швеции

Спустя год после окончания Петербургской духовной академии был назначен настоятелем православного храма при русском посольстве в Стокгольме, где проработал с 1834 по 1842 г. Он интересовался общественной и культурной жизнью Швеции, опубликовав в русских журналах несколько статей, посвященных системе школьного образования в этой стране и истории Уппсальского университета. Благодаря этим статьям Раевского русское общество получило возможность познакомиться с особенностями шведской системы образования, на тот момент одной из лучших в Европе.

Благотворительная и посредническая деятельность Раевского в Австрийской империи

В 1842 г. М.Ф. Раевский был назначен настоятелем православного храма при русском посольстве в Вене. Проживая в Австрийской империи, протоиерей вступил в контакт с представителями славянских народов монархии, в среде которых в те годы росло национально-освободительное движение. М.Ф. Раевский был знаком с сербом В.С. Караджичем, хорватом Л. Гаем, словенцем Ф. Миклошичем, чехом В. Ганкой, словаком Л. Штуром и многими другими славянскими общественными деятелями Габсбургской монархии. Дом Раевского был своеобразной площадкой для общения этих общественных деятелей, для которых русский протоиерей выступал в качестве посредника. В переписке с М.Ф. Раевским находились и русские дипломаты, работавшие в славянских землях Австрийской империи, которые пересылали ему необходимые материалы и предоставляли необходимые сведения. Как можно заключить из этой переписки, шел взаимный обмен материалами, сведениями и мнениями между работниками русского дипломатического ведомства и настоятелем русской посольской церкви в Вене.

Особое значение деятельность протоиерея Раевского имело для судеб югославянских народов Габсбургской монархии. В 1850-е гг. Раевский был посредником между православным населением Боснии и Герцеговины и русскими общественными и правительственными кругами. Раевский помогал общественному деятелю из Боснии В. Пелагичу в поддержании деятельности основанной им богословской семинарии в Баня-Луке. Раевский многое сделал для устройства духовной и учительской семинарий и женской школы в Черногории (г. Цетинье). Тесные отношения у Раевского были с хорватским историком и писателем И. Кукулевичем-Сакцинским, который был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук именно по ходатайству Раевского.

Помимо поручений государственных органов России (протоиерей был подчинен как Святейшему Синоду, так и Министерству иностранных дел) Раевский выполнял посредническую миссию по передаче собранных в России средств, предназначенных для восстановления разрушенных в ходе революции 1848-1849 гг. православных храмов в Воеводине. В 1860 г. М.Ф. Раевский стал членом московского Славянского благотворительного комитета и его представителем в Габсбургской монархии. Протоиерей способствовал пересылке русских книг в Австрийскую империю и их распространению, в материальной помощи храмам, училищам, литературным организациям и отдельным ученым, которые нуждались в этом. Из славянских земель Габсбургской монархии Раевский пересылал корреспонденции в российские печатные издания. В 1866-1867 гг. М.Ф. Раевский помогал со сбором экспонатов для комплектования славянского отдела Всероссийской этнографической выставки в Москве, а также принимал участие в организации Славянского съезда в Москве в 1867 г. Протоиерей в конце 1860-х гг. занимался поиском в Австрийской империи учителей древних языков для русских классических гимназий. Это было связано с проводившейся в России реформой школьного образования, которая предусматривала увеличение количества уроков древних языков. В 1870-х гг. Раевский уделял большое внимание постройке русского православного храма в Праге.

Протоиерей скончался в Вене 2 мая 1884 г.