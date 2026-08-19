Радзивиллы

Радзивиллы ( пол . Radziwiłłowie, лит . Radvilos) — литовский и польский аристократический род герба «Трубы». Представители рода были крупными государственными и военными деятелями Великого княжества Литовского , Польши, Австрии, Пруссии и России. Название рода происходит от имени великого маршалка литовского Радзивилла Осциковича (ум. 1477), сына виленского каштеляна Кристина Осцика (ум. 1442 (1443?)), входившего в близкое окружение великого князя Витольда. После Городельской унии 1413 он был адаптирован польским гербом «Тромбы», ставшим наследственным для Р. Эти два человека заложили основы материального и политического могущества рода. Дети и внуки Радзивилла занимали высокие государственные и церковные должности, внучка Анна (1476–1562) была женой мазовецкого князя Конрада III Рыжего. Ее брат, Николай (Миколай) (1470–1521 (начало 1522?)), виленский воевода и великий канцлер литовский, в 1515 был возведен императором Священной Римской империи Максимилианом I Габсбургом в достоинство наследственного имперского князя. После пресечения этой ветви рода в 1542 племянники Миколая получили в 1547 от императора Карла V право наследовать княжеский титул, в 1549 его утвердил польский король Сигизмунд II Август . Еще большего могущества в Литве род достиг при правнуках Радзивилла, перешедших в кальвинизм двоюродных братьях: виленском воеводе и великом канцлере литовском Николае Черном (1515–1585) и гетмане литовском, затем виленском воеводе и великом канцлере литовском Николае Рыжем (1512–1584). Его сестра Барбара (1520–1551) вступила в тайный брачный союз с королем Сигизмундом II Августом.

Потомки кузенов образовали две ветви рода: несвижскую, впоследствии несвижско-олыкскую, и биржанскую (пресеклась в 1669). Их представители занимали важные посты в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой , в XIX в. участвовали в политической жизни польских земель, занимались меценатством. Так, М. К. Радзивилл (1549–1616) широко известен строительством архитектурного комплекса в Несвиже (Белоруссия). Е. Радзивилл (1556–1600) в 27 лет стал кардиналом. Я. Радзивилл (1612–1655) прославился заключением со шведами в 1655 соглашения о разрыве Литвы с Польшей и подчинении Швеции. Похожей была биография Б. Радзивилла (1620–1669), во время Польско-шведской вой­ны 1655–1669 перешедшего на сторону шведского короля Карла Х Густава . Талантливым военачаль­ником в вой­нах 1‑й половины XVII в. зарекомендовал себя К. Радзивилл (1585–1640). Непостоянством политических предпочтений и авантюризмом отличался К. С. Рад­зи­вилл Пане Коханку (1734–1790). А. Г. Радзивилл (1775–1833) в 1815–1833 был первым и единственным наместником Великого Познанского княжества, а М. Г. Радзивилл (1778–1850) без особого успеха недолго командовал польской армией в 1831.

Лит .: Radziwiłłowie, herbu Trąby. Warszawa, 1996; Ferenc M. Mikołaj Radziwiłł «Rudy». Działalność polityczna i wojskowa. Kraków, 2008; Banach W. Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu. Poznań, 2018. Г. Ф. Матвеев .