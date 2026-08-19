РАДЗИВИЛЛОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

В XVII в. рукопись передал семьей Радзивиллов вилькийский лесничий Станислав Зенович. В 1669 г. согласно завещанию Б. Радзивилла вместе его книжным собранием рукопись была передана в Замковую библиотеку Кёнигсберга (ныне Калининград), сохранился экслибрис с датой поступления 1671 г. В 1697 г. царь Пётр I интересовался рукописью во время своего пребывания в Пруссии. В 1711 г. царь повелел снять копию с летописи, которую передали Петру I через два года для его личной библиотеки (впоследствии передана в академию наук). В ходе Семилетней войны 1756–63 гг. , русские войска вошли в Кенигсберг и отправили рукопись в Россию, определив местом хранения Библиотеку Академии наук. М.В. Ломоносов заинтересовался рукописью и намеревался ее опубликовать, но не успел осуществить задуманное. В 1902 г. по предложению князя П.П. Вяземского вышло фототипическое издание летописи. Первым серьезным исследователем рукописи стал А.А. Шахматов . Историками высказывается несколько гипотез о том, что Радзивилловская летопись является протографом Владимирского свода (1215/1216) или летописи Переяславля Суздальского (1214 г.). Большое внимание историки и искусствоведы уделяют многочисленным миниатюрам летописи, здесь первым был академик П.Н. Кондаков . Высказано ряд гипотез о количестве художников (от 2 до 5), а также о месте создания летописи (Новгород, Суздаль, Волынь). Первое научное издание Радзивиловской летописи было осуществлено в рамках большого академического проекта по изданию Полного собрания русских летописей в 1989 г. Факсимильное издание текста с миниатюрами появилось в 1994 г.