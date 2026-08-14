Раджара́джа Чо́ла

Раджара́джа Чо́ла (Раджараджа Великий; настоящее имя Раджакесари Арулмоджи Варман ) (985–1017) — правитель династии Чолов из Южн. Индии. Первый правитель Южн. Индии, при котором стали создавать мейккиртти — посвящения правителю, где упоминались имена и даты событий (чаще всего высекались на камне). Сын Парантаки II (псевдоним Сундара Чола) и Ванаваны Мадеви. Относительно небольшое государство Чолов, которое едва оправилось от вторжения Раштракутов, к концу 32‑летнего правления Р. Ч. превратилось в обширную и сплоченную империю с эффективной административной системой управления и богатыми ресурсами. Империю охраняли мощная и хорошо обученная армия и флот.

Первым военным достижением правления Р. Ч. стало подчинение Малабара , находившегося под властью династии Пандьев . Действуя одно­временно и на суше, и на море, Р. Ч. одержал победу в Кандалур Салаи и захватил Мадураи. Также Р. Ч. совершил морскую экспедицию на Шри-­Ланку, захватив северную часть острова (Ижам). Согласно хроникам на 29‑м году жизни (1014) Р. Ч. подарил несколько деревень на Шри-­Ланке для различных целей знаменитому храму в Танджоре. К своим владениям Р. Ч. присоединил также Гангапади, Нуламбапади и Тхадигаипади ( Карнатака ).

Более поздние надписи о правлении Р. Ч. гласят, что он вел успешную вой­ну против Сатьяшрии и захватил часть его сокровищ. Западные Чаулукьи также не смогли противостоять расширению Чолов. С Восточными Чаулукьями Р. Ч. заключил брачный союз, выдав свою дочь Кунтхаваи за Вималадитью, принца Венги.

Р. Ч. был покровителем искусств и литературы. При его правлении осуществлялись масштабные строительные работы, много внимания уделялось ирригационным сооружениям. Храм Шивы в Танджоре, построенный при Р. Ч. около 1011, является крупнейшим сооружением храмовой архитектуры Чолов. Р. Ч. заложил основу для достижений своего сына и преемника Раджендры I, при котором империя достигла наибольшего расцвета и распространила свое влияние на часть островов в Индийском океане.

Лит .: Луния Б. Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 1960 ; Poongothai T. Rajaraja the Great. A Garland of tributes. Chennai, 1984; Nilakanta Sastri K. A., Champakalakshmi R. A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford, 1997. Е. В. Смирнова.