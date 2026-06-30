РАДИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Русский писатель, поэт, философ. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790).

Семья. Образование

Происходил из дворян. Дед Афанасий Прокофьевич служил денщиком у Петра Великого . Отец Николай Афанасьевич был крупным помещиком и блестяще образованным человеком, большую часть времени занимавшимся хозяйством. У Радищева, родившегося в семье первым, было семь братьев и четыре сестры.

Писатель был дважды женат. Первая жена – Анна Васильевна Рубановская (с 1775 по 1783 год). От нее Радищев имел четверых детей: Василия, Николая, Екатерину, Павла. Вторая супруга – Елизавета Васильевна Рубановская (с 1790 по 1797 год), младшая сестра первой жены Анны, последовавшая за Радищевым в Сибирь. От нее имел троих детей: Анну, Феклу, Афанасия.

Детство Александра Николаевича прошло в имении Немцово под Малоярославцем, а также в Верхнем Аблязове Саратовского наместничества. Начальное образование получил от своих крепостных няни и дядьки, последний научил мальчика чтению и письму. Некоторое время его обучал некий француз, оказавшийся в итоге беглым солдатом. В возрасте семи лет Александра отвезли в Москву к родственнику, который был племянником директора Московского университета . В его доме Радищев с восьми до тринадцати лет обучался по курсу университетской гимназии, а, кроме того, посещал экзамены и студенческие диспуты.

В 1762 году Радищева записали на службу в пажи. В 1764 году он среди прочих сопровождал императрицу Екатерину в поездке в столицу. В Петербурге он оставался два года, после чего с другими юными дворянами был послан на учебу в Лейпцигский университет. В течение пяти лет Радищев изучал здесь языки, право, естественные науки, литературу и даже музыку. Он был одним из лучших студентов. Блестяще окончив курс, Радищев в 1771 году вернулся на родину.

Служба. Начало литературной деятельности

Тогда же он получил чин титулярного советника и был принят на службу в Сенат в качестве протоколиста. Помимо службы Александр Николаевич занимался переводами («Размышления о греческой истории» Г.Б. де Мабли, военный трактат «Офицерские упражнения»). В 1773 году он создал автобиографическую повесть «Дневник одной недели» (увидела свет только в 1811 году). Она считается первым в России сентиментальным произведением-исповедью. В то же время Александр Николаевич написал «Историю Российского сената», впоследствии уничтоженную.

С 1773-го Радищев служил полковым судьей в Финляндской дивизии. На этой должности он встретил известия о восстании Пугачева . Оно сильно повлияло на писателя, сделав его противником крепостничества.

Уйдя в отставку в 1775 году, Радищев возобновил службу через несколько лет, став юрис-консулом. С 1780 года занял должность помощника управляющего Петербургской таможни, в 1790 году став ее управляющим.

Литература и наука

В 1780-е-начало 1790-х годов Радищев активно писал. В 1780 году он создал «Слово о Ломоносове », в 1781-1783 годах – оду «Вольность». В 1782 году написал «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» (им был С.Н. Янов), в котором рассуждал о роли Петра Великого. В 1788 году появилась вторая его автобиографическая повесть, рассказывавшая о годах учебы в Германии.

Во второй половине 1780-х Радищев вошел в Общество друзей словесных наук. На заседании общества им была прочитана «Беседа о том, что есть сын Отечества», вышедшая в 1789 году в «Беседующем гражданине» и утверждавшая, что человек – «существо свободное».

Кроме литературы, Александр Николаевич уделял время и для написания научных трудов. Среди них созданные в 1780-е «Проект нового генерального таможенного тарифа», «О таможенных обрядах», «Описание Петербургской губернии», а также составленное в 1790-1791 годах «Описание Тобольского наместничества».

Главный труд

В 1790 году Радищев написал свое главное произведение – «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое был назван Екатериной II «бунтовщиком хуже Пугачева».

Антикрепостническое и антисамодержавное содержание книги пугало издателей, боявшихся уголовной ответственности за подобную публикацию. В итоге Радищев устроил в своем доме собственную типографию, в которой и напечатал 650 экземпляров произведения. Вскоре «Путешествие» начало продаваться в Гостином дворе, писатель также дарил экземпляры друзьям и знакомым.

Описание жестокостей в обращении помещиков с крепостными и провозглашение бунта крестьян против хозяев справедливым взволновали и императрицу, обвинившую писателя в том, что тот «заражен французским заблуждением».

Арест и ссылка

В июне 1790 года Радищев был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. После двух недель следствия Сенат приговорил его к смертной казни. Однако Екатерина II, опасаясь реакции общества, заменила казнь десятью годами ссылки в Сибири. В сентябре он был отправлен в Илимский острог. Сама книга была запрещена (даже в 1905 году не удалось издать полный текст сочинения). Некоторые экземпляры были уничтожены властями, большая же часть – самим Радищевым.

В остроге Александр Николаевич прожил пять лет. Здесь он лечил местных жителей, занимался наукой, в частности, проводил опыты по выплавке разных пород руды. Также он продолжал писать. В ссылке Радищевым были созданы философский трактат «О человеке, его смерти и бессмертии», повесть о Ермак е «Ангел тьмы», «Письмо о китайском торге», труд по истории «Сокращенное повествование о приобретении Сибири».

Последние годы

С приходом к власти Павла I Радищев был освобожден с предписанием жить в своих деревнях. Он поселился в Немцове, где постоянно находился под полицейским надзором. Переписка Александра Николаевича все время перлюстрировалась. Помогала преодолеть трудности литература: в это время писатель создал поэму «Бова», «Описание моего владения».

Амнистию Радищев получил уже при Александре I в мае 1801 года, хотя срок ссылки окончился еще в 1800-м. Он получил обратно дворянский титул и разрешение проживать в столице. Кроме того, новый государь назначил писателя членом Комиссии составления законов. Здесь Радищев работал над «Проектом гражданского уложения».

Александр Николаевич скончался 12(24) сентября 1802 года. Обстоятельства смерти писателя до сих пор неизвестны. По одной из версий, он покончил с собой с помощью яда, по другой, он умер от чахотки, по третьей, его смерть была следствием несчастного случая.