РАДИЧ СТЕПАН

Хорватский и югославский политический деятель, публицист.

В Австро-Венгрии

Родился в бедной крестьянской семье. В 1891–1893 гг. учился на юридическом факультете Загребского университета, из-за антиправительственного выступления против бана Хорватии был исключен и подвергнут аресту. Попытался продолжить образование в Праге и Будапеште, но был исключен без права получить образование на территории Австро-Венгрии. Неоднократно бывал за границей: в России, во Франции. Работал журналистом в Праге. В 1902 г. опубликовал книгу «Хорваты и сербы», в которой осудил проявления вражды двух народов по отношению друг к другу. В 1902–1906 гг. был редактором журнала «Хорватская мысль». От публицистики перешел к политической деятельности и вместе с братом в 1904 г. основал Хорватскую народную крестьянскую партию, выступавшую за защиту интересов крестьян (их было большинство в хорватских землях) и за создание независимой хорватской республики. Осудил убийство Франца Фердинанда, произошедшее в Сараево. После распада Австро-Венгрии было образовано Государство словенцев, хорватов и сербов, Радич выступал последовательным противником присоединения к Сербии (ратовал за предоставление обширных автономных прав), и предпринимал усилия на международной арене для решения хорватского вопроса.

В Королевстве СХС

Вскоре Государство СХС прекратило свое существование и вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Радич подвергся аресту за антиправительственную агитацию, несмотря на это его Хорватская крестьянская республиканская партия (ХКРП) получила значительную поддержку на выборах в парламент. В 1924 г. посетил Великобританию, Австрию и Советский Союз, где в качестве лидера ХКРП вступил в Крестинтерн. По возвращении на родину был арестован, поскольку коммунистическая идеология была объявлена вне закона, а дипломатических отношений между СССР и Королевством СХС вообще не было. Находясь в заключении, в 1925 г. отказался от своих радикальных лозунгов, признал Видовданскую конституцию 1921 г. и пошел на заключение соглашение с лидером радикалов Н. Пашичем, в результате которого занял пост министра просвещения в коалиционном правительстве. Но вскоре вышел из кабинета, а в 1927 г. вступил в оппозиционный блок, получивший название Крестьянско-демократической коалиции.

Был пламенным оратором, 20 июня 1928 г. во время заседания парламента возникла полемика, депутат Радикальной партии П. Рачич выхватил пистолет и открыл стрельбу по депутатам Хорватской крестьянской партии, в результате которой Радич был смертельно ранен. Произошедшее в парламенте вызвало возмущение, во многих городах Королевства СХС прошли акции протеста (Загреб, Любляна и др.). При этом полиция жестко разгоняла демонстрантов, несколько человек было убито, а несколько десятков ранено. Смерть Радича привела к масштабному кризису, охватившего страну.