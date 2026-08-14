Ради́щ﻿ев, Александр Николаевич

Ради́щев, Александр Николаевич (20[31].08.1749, Москва — 12[24].09.1802, Санкт-­Петербург) — русский философ эпохи Просвещения , писатель, поэт.

Родился в дворянской семье, получил домашнее начальное образование. В 1761–1766 учился в Петербургском пажеском корпусе, затем на юридическом факультете Лейпцигского университета (1762–1771). Вернувшись в Россию, устроился секретарем в Сенат . В 1773–1775 — на военной службе. В 1780–1790 работал на Петербургской таможне.

В своих произведениях (переводе «Размышления о греческой истории», оде «Вольность») выступал сторонником просветительских идей (естественного права и общественного договора). В 1790 в своей домашней типографии напечатал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» с критикой системы крепостничества в России. Книга вызвала гнев императрицы Екатерины II , Р. был арестован и приговорен к смертной казни, ­замененной 10‑­летней ссылкой в Илимский острог (Сибирь). В ссылке Р. создал свое главное философское произведение — «О человеке, его смертности и бессмертии». В 1796 вернулся из ссылки, в 1801 был амнистирован. Р. вернули дворянский титул и назначили членом Комиссии по составлению законов. После того как ему пригрозили новой ссылкой, по одной из версий, покончил жизнь самоубийством.

Соч. : Полное собрание сочинений А. Н. Радищева. В 2 т. СПб., 1907–1909.

Лит. : Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.–Л., 1959; А. Н. Радищев: русское и европейское Просвещение. [Материалы международного симпозиума 24 июня 2002 г.] СПб., 2003; Никишов Ю. М. Мудрость Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»). Тверь, 2009. И. А. Кукушкина.