Рáдек, Карл Бернгардович

Рáдек, Карл Бернгардович (31.10.1885, Львов (Лемберг) — 19.05.1939, Верхнеуральск) — деятель международного социал-демократического и коммунистического движения, советский политик. Настоящая фамилия Собельсон. С 1899 участвовал в социал-демократическом движении. В 1902 вступил в Социал-демократию Королевства Польского и Литвы , с 1903 — в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Был также членом Социал-демократической партии Германии . Неоднократно арестовывался. Участник Циммервальдской и Кинтальской конференций. В апреле 1917 стал членом заграничного представительства РСДРП(б) в Стокгольме. В ноябре 1917 — заведующий отделом внешних сношений Всероссийского центрального исполнительного комитета , в декабре — участник переговоров с Четверным союзом в Брест-Литовске (см. Брестский мир 1918 ). В 1918 — один из лидеров «левых коммунистов» . После начала Ноябрьской революции в Германии представлял интересы Коммунистического интернационала (КИ) в Германии. Подвергся кратковременному аресту в феврале 1919. В 1919–1924 — член ЦК Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)). В 1920–1924 — член Исполкома КИ (ИККИ). В 1920 — член Польского ревкома. Член делегации КИ на конференции трех интернационалов в Берлине (1922). В октябре 1923 выступил против начала восстания в Германии из-за неподготовленности. Один из лучших коммунистических публицистов с мировой известностью, международный обозреватель ведущих советских изданий. В 1925–1927 возглавлял Коммунистический университет трудящихся Востока им. Сунь Ятсена.

В 1923–1927 — один из лидеров левой оппозиции . В 1927 был исключен из Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) на ее XV съезде. В 1928 отправлен в ссылку в Томск. В мае 1929 был возвращен из ссылки и 6 июля опубликовал вместе с Е. А. Преображенским и И. Т. Смилгой покаянное письмо. Снова принят в ВКП(б) в 1930. Работал заведующим отделом международной информации ЦК ВКП(б). В 1929 сообщил властям о том, что Я. Г. Блюмкин привез ему письмо от Л. Д. Троцкого . В 1934–1936 член редколлегии газеты «Известия», работал под руководством Н. И. Бухарина , участвовал в работе над Конституцией 1936 .

16 сентября 1936 был арестован НКВД. Согласился сотрудничать с обвинением. Составил подробную схему заговора, в котором якобы участвовал. Стал одним из главных обвиняемых на втором Московском процессе 23–30 января 1937. Активно помогал обвинению на суде, получил 10 лет лагерей. В заключении был убит по указанию руководства НКВД.

Соч. : Пять лет Коминтерна. М., 1924; Германская революция. М., 1925; Портреты и памфлеты. М., 1934.

Лит .: Розенталь И. Радек // Политические партии России. Конец XIX века — первая треть ХХ века. М., 1996; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30‑е годах. М., 2004. А. В. Шубин.